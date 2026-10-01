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Nové domy bez parkovacích míst, město za to od stavebníků inkasovalo už miliony

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Nové domy a byty přibývají, ale parkovací místa stále chybí. Zastupitelé Plzně na svém posledním jednání opět vyšli vstříc stavebníkům, kteří plánují výstavbu na území města, ale s parkovacími stáními nepočítají. Místo toho odvedou městu peníze, za které pak vznikají parkovací místa jinde.
Nové domy bez parkovacích míst, město za to od stavebníků inkasovalo už miliony

Nové domy bez parkovacích míst, město za to od stavebníků inkasovalo už miliony

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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