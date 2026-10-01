Nové domy bez parkovacích míst, město za to od stavebníků inkasovalo už miliony

Podle platné legislativy je povinností stavebníka domu vytvořit odpovídající počet nových parkovacích míst. Tato povinnost se ale nemusí uplatnit, pokud to územně technické nebo stavebně technické důvody vylučují. A právě to se opakovaně děje i na území Plzně. Jen na posledním jednání zastupitelstva se to týkalo hned čtyř adres – Doudlevecké, Čelakovského, Kaznějovské a Mánesovy ulice.
Čtěte také: Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
Město proto uzavírá se stavebníkem smlouvu, kdy městu odvede peníze za nerealizované parkovací místo. „V případě nástavby, přístavby nebo jiné úpravy stávající stavby jde o částku 150 tisíc korun bez DPH, v případě zástavby proluky (novostavby) jde o částku 250 tisíc korun bez DPH,“ upřesnila pro Plzeňskou Drbnu mluvčí magistrátu Eva Barborková.
V případě Kaznějovské ulice by tam mělo vzniknout sedm nových parkovacích míst. Ta se nakonec proměnila v 1 050 000 korun na účtu města. Tento přístup Plzeň uplatňuje zhruba dva a půl roku a celkem takto inkasovala přes 16 milionů korun.
Částka je podle města adekvátní
„Teď jsme dostavěli parkovací dům Atom a víme, že jedno místo nás stálo přes milion korun. Uvažovali jste o tom, že by se částka, kterou od stavebníka dneska za tuhle úlitbu vybíráte, nějakým způsobem přehodnotila? Nebo vám to přijde adekvátní?“ dotazoval se opoziční zastupitel Petr Suchý (TOP 09).
„Částka byla určena na základě zkušeností a na základě skutečnosti, že v momentě, kdy řešíte při nástavbě nedostatek parkovacích stání, respektive nemožnost vybudovat parkovací stání, vždycky vás čeká ještě řízení před stavebním úřadem. V momentě, kdybychom tu částku řešili jako čistě částku tržní, tak jsem přesvědčen, že by jsme žádné smlouvy neuzavírali,“ uvedl Hynek Tomášek, ředitel Technického úřadu Magistrátu města Plzně s tím, že ve většině případů probíhá uzavírání smluv bez problémů.
Podle technického náměstka Pavla Bosáka (Piráti) město už z těchto peněz proinvestovalo 10,8 milionů korun. „Tato částka zahrnuje projektovou dokumentaci na parkovací objekt nad zoo, projektovou dokumentaci na stavební úpravu Třebízského ulice a projektovou dokumentaci na parkovací objekt Kotkova u Centrálního autobusového nádraží. V tuto chvíli využíváme tyto peníze na projekty, které souvisí s výstavbou parkovacích kapacit ve městě. Například Kotkova ulice je přímo v oblasti, kde je tlak na parkovací místa jeden z největších, protože jsou tam staré domy, kde nelze realizovat parkovací místa při výstavbě nástaveb a zastavování proluk,“ dodal Bosák.