Tři tramvaje zažily černé ráno na jednom místě. Dvě se srazily, třetí vykolejila

Tři tramvaje zažily černé ráno na jednom místě. Dvě se srazily, třetí vykolejilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tři tramvaje zažily černé ráno na jednom místě. Dvě se srazily, třetí vykolejilaZdroj: Martin Pecuch / Plzen.eu
Článek byl publikován 01.10.2026 08:24
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