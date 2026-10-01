Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

FOTO: V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium v ČR. Podívejte se

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České republice. Bude v novém vzdělávacím centru Loděnka, stavba za více než 70 milionů začala v březnu a dokončena má být v roce 2028.
FOTO: V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium v ČR. Podívejte se

FOTO: V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium v ČR. Podívejte se

Zdroj: Zoo Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená
U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená
Paraglidista skončil na Přerovsku v koruně stromu. Šplhali pro něho hasiči
Paraglidista skončil na Přerovsku v koruně stromu. Šplhali pro něho hasiči

Na Přerovsku ve středu odpoledne v koruně vysokého stromu uvízl paraglidista. Museli pro něho vyšplhat...

Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony
Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro dlouho připravovanou stavbu první etapy jihozápadního obchvatu...

POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?
POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?

V posledním díle Politické koridy v tomto volebním období předsedové politických klubů v olomouckém...

Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl
Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl

Za volant už neměl usednout starší šofér, kterého v úterý zastavili strážníci městské policie v Olomouci....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.