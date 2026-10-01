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Julie Andrews slaví 91. Přišla o hlas, na kterém stála její kariéra – a přesto nezmizela

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Její hlas byl jedním z nejrozpoznatelnějších v dějinách filmových muzikálů. Pak přišla operace a schopnost zpívat tak, jak byla zvyklá celý život, zmizela. Julie Andrews později sama řekla, že právě ztráta zpěvního hlasu byla jejím největším zklamáním. Její kariéra tím ale neskončila. Jen musela zjistit, co z ní zůstane, když zmizí věc, která ji definovala.
Julie Andrews slaví 91. Přišla o hlas, na kterém stála její kariéra – a přesto nezmizela

Julie Andrews slaví 91. Přišla o hlas, na kterém stála její kariéra – a přesto nezmizela

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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