Většina lidí zavařuje okurky bez jediné věci, díky které zůstanou křupavé celé měsíce. Roste všude a nestojí ani korunu

Okurky patří mezi nejoblíbenější plody léta. Nejlépe však chutnají, pokud si je sami vypěstujete na vlastní zahrádce. Pokud se vám v letošním roce poštěstilo sklidit opravdu velkou úrodu,
pak je nejlepší tyto šťavnaté křupavé plody zavařit. Aby si i po zavaření zachovaly svou typickou křupavou chuť, přidejte do sklenic tuto netradiční ingredienci. Díky ní budou zavařené okurky opravdu dokonale šťavnaté a křupavé. Proč zavařovat okurky
I když je proces zavařování okurek poměrně zdlouhavý a náročný, jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak
zpracovat velké množství této zeleniny. Díky zavařování je možné je bezpečně uchovávat až po dobu jednoho roku. Do další sezony si tak můžete vychutnávat jejich chuť z vlastních zásob. Kromě skvělé chuti, kterou doplníte a obohatíte téměř jakýkoliv pokrm, obsahují také velké množství vitamínů a dalších prospěšných látek. Jak zajistit, aby byly okurky křupavé
Někdo dává přednost větším a šťavnatějším kouskům, které obsahují velké množství tekutiny, jiný zase menším a křupavějším.
V obou případech si jejich křupavou lahodnou chuť opravdu užijete, pokud při jejich přípravě použijete osvědčenou vychytávku. Zatímco někteří jejich konce před vložením do zavařovacích sklenic seříznou, aby okurky zůstaly křupavé, jiní do sklenice přidají tajnou surovinu, která se o dokonalou chuť okurek postará za vás. Zdroj fotografie: Freepik Nakladačky jako od babičky je snadné připravit, chce to jen dodržet správný postup Co vložit do sklenice
Tento trik znaly a používaly babičky mnoho generací zpátky. Nyní se opět těší oblibě mnoha lidí, kteří jej již vyzkoušeli. Tajemství lahodně křupavých
okurek spočívá v přidání 2 – 3 kusů dubových listů. Díky této tajemné ingredienci byly zavařené okurky vždy vláčné a po skousnutí křupavé. Přítomnost dubových listů navíc snižuje riziko vzniku kvašení a prodlužuje tak celkovou trvanlivost zavařenin o mnoho déle. Jak používat dubové listy
Při výběru vhodných dubových listů buďte vždy pečliví. Vyberte si strom, který roste v opravdu čistém prostředí. Daleko od cest a továren,
které by mohly jeho listy poškodit a znečistit nebezpečnými toxiny. Doporučováno je použít mladé lístky z konců větví. Předtím je důkladně omyjte pod tekoucí vodou, abyste se zbavili případné vrstvy prachu a dalších nečistot, a poté zalijte vroucí vodou. Jakmile máte hotovo, můžete je naskládat na dno zavařovacích sklenic a dále pokračovat, jak jste zvyklí.
https://youtu.be/_G92W300RCw?si=dRvetVYND_5z9MBv
Jak na zavařování okurek nakládaček
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři