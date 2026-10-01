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V září na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni jeden

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V září zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Karlovarském kraji dva lidé, o jednoho více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly třináct životů.
V září na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni jeden

V září na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni jeden

Zdroj: HZS Karlovarského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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