CENTRUM o páté: Plicní mor na Sibiři i rada jak správně skladovat cibuli

Morová panika na Sibiři, mluví se o plicní formě nemoci
Po smrti mladé pracovnice protimorového výzkumného ústavu v Irkutské oblasti zavedly ruské úřady mimořádná opatření. Několik nemocnic vyhlásilo karanténu a téměř dvě stovky lidí skončily pod lékařským dohledem, přestože Moskva trvá na tom, že situace je pod kontrolou a že zemřelá žena mor neměla. Příběh ukazuje, jak rychle může u nemoci s takovou historickou váhou vyvolat nejistota paniku – a že se jí nevyhýbá ani mezinárodní politika, neboť situaci komentuje i Bílý dům.
Pilot z letu do Tel Avivu přiznal úmysl bourat do letištní budovy
Kopilot Hamám Hamámí se přiznal, že chtěl s letadlem FlyDubai se 182 lidmi na palubě nabourat do budov letiště Ben Gurion v Tel Avivu či do dalších strojů na zemi. Podle izraelských médií prošel islamistickou radikalizací a svůj vražedný plán podrobně popsal; podle některých zdrojů mu nyní hrozí trest smrti. Případ připomíná, jak křehká může být bezpečnost v letectví, a zároveň jde o další kapitolu mediálně velmi sledovaného příběhu.
Ruské rafinérie pod tlakem
Ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara uvedl, že ukrajinské útoky vyřadily z provozu více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů, která má oslabit ruskou válečnou ekonomiku; čísla je však složité nezávisle ověřit. Přesto samotný rozsah tvrzení naznačuje, že válka se stále více přesouvá do oblasti, kde rozhodují nejen frontové linie, ale i infrastruktura a palivová zásobovací řetězce.
Tachov jako kulisa předvolební kampaně
Andrej Babiš se na předvolební akci ANO v Tachově objevil v davu na koncertu Michala Davida, jehož show ale platil někdo jiný. Město samo však čelí řadě problémů – od nedostatku lékařů a nemocnice přes obavy z nepořádku až po absenci živějšího komunitního života na náměstí. Právě v takových kulisách se ukazuje, jak odlišně mohou vypadat předvolební kampaně a realita míst, kam směřují.
Ósakaová a český talent, který ji zmátl
Na turnaji v Pekingu potkala japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová ve třetím kole českou naději Sáru Bejlek, kterou v podstatě vůbec neznala. Její upřímné přiznání, že si nebyla jistá ani tím, zda soupeřka hraje levou rukou, přineslo lehčí tón do jinak vážného sportovního prostředí. Příběh ukazuje, že i na nejvyšší úrovni se občas potkávají světové hvězdy s talentem, který teprve vstupuje do širšího povědomí.
Vztah, který se měnil
Ewa Farna a Martin Chobot se ještě před pár měsíci políbili před zaplněným Edenem, přesto už tehdy procházeli obdobím, kdy se podle svých slov snažili najít cestu, aby jim spolu bylo dobře. Chobot před rozchodem popsal zásadní životní obrat a uvedl, že se „změnilo úplně všechno“. Pohled na jejich výroky z posledního roku dnes dostává jiný význam a připomíná, že i veřejně žité vztahy procházejí procesy, které zvenčí často zůstávají skryté.
NFC platby a bezpečnostní rozpor
Otázka, zda lze telefonem s NFC zaplatit i bez odemčení obrazovky, vyvolává zmatek. Google uvádí, že platby v obchodech vyžadují ověření zámkem obrazovky, některé české bankovní návody však stále popisují scénář, kdy telefon stačí rozsvítit a přiložit k terminálu a platba do 500 Kč projde bez odemčení. Právě v tomto rozporu vzniká nejistota a stojí za to zkontrolovat, jaké chování má konkrétní telefon a banka. Apple má v tomto směru jasno, bez odemčení to nejde.
Bruce Willis na nové fotce
Hollywoodský herec Bruce Willis, jehož kariéru ukončily zdravotní problémy, se objevil na nové fotografii po boku dcery Tallulah při její svatbě v Idahu. Pro fanoušky, kteří herce naposledy viděli na rodinných záběrech z jeho sedmdesátin, jde o vzácný pohled na muže, jehož diagnóza postupuje, ale jehož rodina odmítá redukovat na pouhou nemoc. Popisek „So cute!“ bez patosu a vysvětlování dodává snímku ještě větší sílu.
Cibule a mouka
Pokud jste na svých zahrádkách sklidili bohatou úrodu cibule, nastává otázka, jak ji vhodně uskladnit, aby vydržela co nejdéle. Ideální je nechat sklizenou zeleninu pořádně proschnout na suchém a teplém vzduchu, aby se zatáhla a déle vydržela. Pro další skladování pak pomůže obyčejná mouka – ingredience, kterou najdete v každé kuchyni.
Věty, které učitelé znají nazpaměť
U příležitosti Světového dne učitelů nepřinášíme dojemné ódy, ale deset vět, které učitelé slyší tak často, že by si je mohli vytisknout na hrnek. Fráze typu „doma to uměl“ jsou většinou míněné dobře, na druhé straně katedry už však mají status nesmrtelné klasiky. Text ukazuje, že i zdánlivě banální rodičovské komentáře mohou odhalit něco podstatného o tom, jak vnímáme vzdělávání a roli učitele.
Den tak vedl od morové paniky a válečné ekonomiky přes sportovní anekdoty až po mouku v kuchyni a věty ze školních chodeb. Právě v tomto rozpětí se ukazuje, co všechno může utvářet pozornost jednoho dne.