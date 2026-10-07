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Boží plán se rozpadá. Seriál projde těžkou zkouškou, Lambora má za sebou tvrdý pád

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Boží plán patří mezi nejvýraznější novinky podzimu a stačil si vybudovat stabilní fanouškovskou základnu. V pohodovém seriálu ale nyní nastanou krušnější časy, vztahy ústředních postav totiž projdou zatím nejtěžší zkouškou a zdá se, že hlavní parta seriálu se rozpadá.
Boží plán se rozpadá. Seriál projde těžkou zkouškou, Lambora má za sebou tvrdý pád

Boží plán se rozpadá. Seriál projde těžkou zkouškou, Lambora má za sebou tvrdý pád

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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