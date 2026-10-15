Bleskový test inteligence: Vypočítejte rovnici 4(2x - 3) + 7 = 3x - 11

Bleskový test inteligence: Vypočítejte rovnici 4(2x - 3) + 7 = 3x - 11Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bleskový test inteligence: Vypočítejte rovnici 4(2x - 3) + 7 = 3x - 11Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 15.10.2026 05:15
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