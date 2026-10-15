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Dědíme inteligenci po otci, nebo po matce? Psycholožka odhalila konečně pravdu

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Řešení složitých úloh, zvládání nečekaných zlomů i schopnost vyčíst z výrazu tváře, co si druhý myslí. Za tím vším stojí inteligence a lidé se po generacích ptají, kdo za jejich rozumovou výbavu vlastně může.
Dědíme inteligenci po otci, nebo po matce? Psycholožka odhalila konečně pravdu

Dědíme inteligenci po otci, nebo po matce? Psycholožka odhalila konečně pravdu

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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