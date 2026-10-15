Pomalé připojení nemusí domácnost trápit věčně. Několik snadných vychytávek může internet okamžitě zrychlit

Jestliže vás dlouhodobě trápí pomalé internetové připojení, které navíc čas od času vypadává, můžete vyzkoušet některé triky, jež vám pomohou vaše problémy vyřešit.
Připojení k internetu je v současné době stejně běžné jako napojení na obecní vodovod. Mnoho z nás ho považuje za naprostý základ a den bez několika chvil strávených ve virtuálním prostředí internetu si vůbec nedovedeme představit.
Ovšem i přes to, že máte doma nejnovější model Wi-Fi routeru, se může stát, že bude vaše připojení extrémně pomalé nebo bude vypadávat. Abyste se těchto problémů zbavili, vyzkoušejte několik triků, které je spolehlivě eliminují. Jako první zkontrolujte pozici a rok výroby svého routeru
Jestliže začnete pociťovat náhlé potíže s internetovým připojením, je nejsnazším řešením zamyšlení se nad datem nákupu routeru. Pokud již od toho uběhlo pět a více let, je velmi pravděpodobné, že
rychlé internetové připojení nezvládá a jednoduše potřebuje vyměnit. Zjistíte-li, že je váš router v pořádku, zamyslete se nad místem, kde ho máte instalovaný. Správně zvolená poloha routeru totiž zásadním způsobem ovlivňuje sílu signálu. Fotografie: Freepik
Necháte-li ho v rohu jedné z krajních místností, snadno se může stát, že na druhém konci bytu (domu) nebudete mít dostatečný signál. Internetové připojení tak bude velmi pomalé a bude vypadávat.
Ideální pozice pro router je přibližně ve středu domácnosti na vyvýšeném místě. Umístění do výšek je vhodné z toho důvodu, že Wi-Fi routery mají tendenci šířit signál směrem dolů. Tedy jestliže ho umístíte k podlaze, minimalizujete plochu, kterou signálem pokryje.
Dalším tipem, jak odstranit potíže s pomalým internetovým připojením, je správné seřízení antén routeru (v případě, že disponuje externími anténami). Ty byste ideálně měli směrovat kolmo k sobě
čili jedna bude ve vertikální, druhá v horizontální poloze. Pokud si nebudete jistí, jaké pokrytí v domácnosti potřebujete, poradí vám s tím speciální software, který je volně ke stažení. Vcelku častým jevem je i napojení okolních přijímačů do vaší domácí sítě. Měli byste si ji proto chránit dostatečně silným heslem. Zaměřte se na frekvenci svého routeru
Poté, co budete mít svůj (nový) router správně umístěný s nasměrovanými anténami a chráněný dostatečně silným heslem, měli byste pozorovat celkové zrychlení internetu a menší počet výpadků.
Nicméně někdy jen tato opatření nestačí. V případě, že byste stále zaznamenávali výpadky a omezení rychlosti, zkuste se zamyslet nad vámi používanou frekvencí, na níž váš router pracuje. Obecně si můžete vybírat ze dvou – 2,4 GHz a 5 GHz.
Protože na frekvenci 2,4 GHz pracuje i většina elektroniky (včetně např. mikrovlnné trouby), může být toto spektrum poněkud přeplněné. Abyste omezili výpadky internetu, zvažte přepnutí routeru na frekvenci 5 GHz.
Problémem může být i přeplněný kanál (zejména žijete-li v panelovém domě či ve městě). Některé routery již při instalaci samy automaticky vybírají nejméně vytížený kanál. Ovšem změnu můžete provést i ručně s využitím speciálního softwaru.
Internet můžete výrazně zrychlit i s využitím síťových karet (adaptérů) powerline, které využijete zejména ve velkém domě či členitém bytě. Jejich instalace je jednoduchá a
díky příznivé ceně se těší velké oblibě. Jestliže vám žádný z těchto triků se zrychlením připojení či eliminací výpadků internetu nepomůže, s nejvyšší pravděpodobností je problém v některé z oblastí, které nemůžete sami ovlivnit. Jediným řešením je poté zkontaktování vašeho poskytovatele internetu.
Zdroj:
Cnet
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Už žádný pomalý internet v domácnosti. Jednoduché vychytávky zefektivní rychlost vašeho připojení během okamžiku appeared first on BydlímeÚtulně.cz.