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Vesmír pravděpodobně není nekonečný. Vědci došli k šokujícímu zjištění

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Dennívýzva
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Číslo si můžete najít na internetu: pozorovatelný vesmír měří v průměru zhruba 93 miliard světelných let. Zní to jako konečný verdikt o rozměrech všeho, co existuje. Jenže právě tady se skrývá jeden z nejtrvalejších omylů v astronomii.
Vesmír pravděpodobně není nekonečný. Vědci došli k šokujícímu zjištění

Vesmír pravděpodobně není nekonečný. Vědci došli k šokujícímu zjištění

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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