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Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeře

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Paddy Pimblett nechce znovu obětovat vánoční svátky přípravě a shazování váhy. Britský bojovník proto zvažuje pozdější návrat do klece a jako možného dalšího soupeře označil Iliu Topuriu.
Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeře

Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeře

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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