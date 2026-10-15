Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeře

Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Paddy Pimblett plánuje návrat do UFC na jaro 2027. Rovnou ukázal na možného soupeřeZdroj: UFC
Článek byl publikován 15.10.2026 09:32
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