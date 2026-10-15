Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kupte si byt v Petrohradu či dům u Lake Mohawk. Nabízí Ministerstvo zahraničí ČR

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česká diplomacie se v zahraničí hodlá zbavit celkem osmnácti nemovitostí v devíti lokalitách, které pro své účely již považuje za zbytné. V součtu je v minulosti pořídila za 76,5 milionu korun, nyní by z prodeje ráda získala alespoň 300 milionů. Nejzajímavější položky se nacházejí v Rusku a v USA. Ministerstvo zahraničí chce prodat areály a
profimedia-0007399229

profimedia-0007399229

Zdroj: Uruguayské hlavní město Montevideo, kde MZV prodává dvě budovy. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Ondřej Neumann: O Babišovi, Pauknerovi, měsíčníku TO a mediální služebnosti
Ondřej Neumann: O Babišovi, Pauknerovi, měsíčníku TO a mediální služebnosti
Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím
Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím

KOMENTÁŘ. Na finančním trhu přibývá ETF (Exchange-Traded Fund, burzovně obchodovaný fond, pozn. red.),...

Nejdůležitější bylo se neumazat. Za komančů i teď, říká Golda ze Znouzectnosti
Nejdůležitější bylo se neumazat. Za komančů i teď, říká Golda ze Znouzectnosti

Původně plzeňská kapela Znouzectnost je letos na hudební scéně už rovných čtyřicet let. Nikdy se nestala...

„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí
„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí

Mladé ANO servíruje svým fanouškům na sociálních sítích většinou nekomplikovaná sdělení a usměvavá videa o...

Šéf BIS na rozloučenou: Rusko může během měsíců přejít k riskantnějším akcím
Šéf BIS na rozloučenou: Rusko může během měsíců přejít k riskantnějším akcím

Rusko by podle ředitele BIS Michala Koudelky mohlo v řádu měsíců přistoupit k riskantnějším operacím na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.