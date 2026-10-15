Kupte si byt v Petrohradu či dům u Lake Mohawk. Nabízí Ministerstvo zahraničí ČR

Česká diplomacie se v zahraničí hodlá zbavit celkem osmnácti nemovitostí v devíti lokalitách, které pro své účely již považuje za zbytné. V součtu je v minulosti pořídila za 76,5 milionu korun, nyní by z prodeje ráda získala alespoň 300 milionů. Nejzajímavější položky se nacházejí v Rusku a v USA.
Ministerstvo zahraničí chce prodat areály a pozemky po zrušených diplomatických misích v Zimbabwe, Egyptě, Jihoafrické republice, Uruguayi, Rumunsku, Moldavsku, Rusku a v USA.
HlídacíPes.org o seznam nemovitostí určených k prodeji požádal už v polovině září na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. MZV krátce poté seznam vyvěsilo na svůj web (a autorovi textu na papíře vytištěný seznam odeslalo poštou do vlastních rukou na dodejku).
Ruské riziko na prestižní adrese
Pozoruhodnou položkou je byt v Petrohradu, na adrese Tverská 7, hned vedle budovy českého konzulátu, který je od 25. února trvale uzavřen. Jde o sedmipodlažní cihlový nájemní dům z let 1906–1907, známý jako dům V. N. Stronského, navržený architektem M. M. Bolotovem v secesním stylu.
Výnosy z prodeje by sice byly příjmem státního rozpočtu, Macinka ale chtěl s ministryní financí Alenou Schillerovou vyjednat, aby takto získané prostředky mohl resort použít třeba na údržbu dalších objektů.
Ulice leží v prestižní čtvrti Smolninsko v centrálním Petrohradu, kde ceny nemovitostí v poslední době vzrostly a mohou se pohybovat v přepočtu až 100 tisíc korun za metr čtvereční.
[caption id="attachment_150735" align="alignleft" width="300"] Pohled na dům v ulici Tverská 7 v ruském Petrohradu. Foto: printscreen Googlemaps / HlídacíPes.org[/caption]
Jak by měl či mohl prodej bytu (s pořizovací cenou 3,4 milionu) probíhat, není jasné, v současném Rusku je jakýkoli prodej majetku státu ze „seznamu nepřátelských zemí“, na němž se Česká republika nachází vysoko nahoře, právně komplikovaný, respektive výnos z prodeje by mohl ruský stát zabavit.
Americká chata u jezera
Protipólem je rekreační objekt, dům (v materiálech MZV označovaný jako chata) na adrese 670 West Shore Trail, Sparta, New Jersey na břehu Lake Mohawk.
Gestorem prodeje je Stálá mise ČR při OSN v New Yorku. Nejde však o parcelu v New Yorku, nýbrž o venkovské sídlo v sousedním státě New Jersey.
Chata plnila funkci rekreačního a neoficiálního společenského zázemí československých a českých diplomatů akreditovaných u OSN (vzdálenost z Manhattanu je cca 80 km, zhruba hodina a čtvrt autem) a jejich rodinným příslušníkům.
Lake Mohawk vzniklo ve 20. letech jako soukromá rekreační komunita kolem umělého jezera. Charakteristický styl je zde „Lake Mohawk Tudor“: kombinuje tudorovské, anglické venkovské, normanské a německé prvky.
Historické centrum oblasti, White Deer Plaza, promenáda a klub byly v roce 1988 zapsány do státního i federálního registru historických míst.
Z tabulky MZV plyne, že budovu a pozemek kdysi Česko pořídilo za 4,12 milionu Kč (zhruba 180 tisíc USD). Inzerované ceny nemovitostí na West Shore Trail se nyní pohybují zhruba od 500 tisíc do 1,5 milionu amerických dolarů.
[caption id="attachment_150736" align="alignleft" width="339"] Letecký pohled na Lake Mohawk, červeným bodem označena česká rekreační nemovitost. Foto: printscreem Googlemps / HlídacíPes.org[/caption]
Jak plyne z odpovědi MZV, nabídkové řízení ani na nemovitost v Rusku, ani v USA zatím nebylo zahájeno.
Prodej v plánu od roku 2008
Ministr zahraničí Petr Macinka o prodeji zbytných nemovitostí mluvil už v srpnu v době jednání o rozpočtu na rok 2027.
Výnosy z prodeje by sice byly příjmem státního rozpočtu, Macinka ale chtěl s ministryní financí Alenou Schillerovou vyjednat, aby takto získané prostředky mohl resort použít třeba na údržbu dalších objektů.
Některé budovy se resort zahraničí snaží prodat už dlouho. Příkladem je budova někdejší české ambasády v Uruguayi, která byla uzavřena už v roce 2008.
Prodej podobných nemovitostí má být pod MZV součástí změn a nových priorit pro otevírání a uzavírání některých ambasád či konzulátů. „Máme úřady v některých zemích, zejména v Africe, kde ten úřad je jenom kvůli tomu, že tam máme nemovitost. Ale kvůli tomu přece nemá mít země ambasádu, aby hlídala nemovitost,“ komentoval to Macinka.
Seznam českých diplomatických nemovitostí v zahraničí určených k prodeji: