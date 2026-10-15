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Liverpool za něj zaplatil 123 milionů liber. Barcola čekal na první gól sedm zápasů, pak dal rovnou hattrick

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Bradley Barcola přišel do Liverpoolu jako jeden z nejdražších hráčů klubové historie. Jenže po srpnovém přestupu z Paris Saint-Germain se dlouho nemohl prosadit a kritika jeho výkonů sílila. Ve středu večer konečně přišla odpověď.
Liverpool za něj zaplatil 123 milionů liber. Barcola čekal na první gól sedm zápasů, pak dal rovnou hattrick

Liverpool za něj zaplatil 123 milionů liber. Barcola čekal na první gól sedm zápasů, pak dal rovnou hattrick

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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