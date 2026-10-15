Liverpool za něj zaplatil 123 milionů liber. Barcola čekal na první gól sedm zápasů, pak dal rovnou hattrick

Čtyřiadvacetiletý Francouz vstřelil tři góly při vítězství 6:3 nad rakouským LASK a stal se prvním francouzským hráčem, který zaznamenal hattrick v soutěžním utkání Liverpoolu. Po měsících očekávání tak konečně předvedl výkon odpovídající obrovské investici. Otázkou zůstává, zda dokáže podobnou formu udržet i proti silnějším soupeřům.
První góly přišly ve chvíli, kdy už začínala růst nervozita
Liverpool v létě neváhal investovat do Bradleyho Barcoly velké prostředky. Za francouzského útočníka zaplatil Paris Saint-Germain přibližně 123 milionů liber a očekával, že se okamžitě stane jednou z hlavních ofenzivních postav mužstva. Jenže úvod jeho působení nebyl jednoduchý.
Barcola se dokázal zapojovat do kombinace a využíval svou rychlost na levé straně hřiště, ale chyběl mu gól. A právě střelecká produktivita se stala jedním z hlavních témat kritiky. Pro útočníka s tak vysokou cenovkou je podobná situace nepříjemná. Každý další zápas bez branky přináší nové otázky, zda klub za hráče nezaplatil příliš mnoho. Ve středu proti LASK ale Barcola konečně ukázal, proč o něj Liverpool tolik stál.
Dva góly před přestávkou rozhodly o zápase
Liverpool vstoupil do utkání aktivně a rychle získal kontrolu nad jeho průběhem. Skóre otevřel Ronald Araújo, který zaznamenal svou první branku za klub. Pak přišla Barcolova chvíle. Nejprve využil přihrávku Lewise Koumase a přesným zakončením vstřelil svůj první gól v dresu Liverpoolu. Krátce nato se prosadil znovu, tentokrát po kombinaci s Florianem Wirtzem.
Hosté tak odcházeli do kabin s vedením 3:0 a rakouský soupeř měl před sebou mimořádně těžký úkol. Po přestávce přidal čtvrtou branku Jeremie Frimpong a Liverpool dál vytvářel nebezpečné situace. LASK sice dokázal snížit zásluhou Roberta Ljubičiće, ale Barcola vzápětí zkompletoval hattrick po přihrávce Frimponga.
Šestý gól Liverpoolu přidal mladý Lewis Koumas. V závěru pak domácí alespoň zmírnili porážku dvěma zásahy Floriana Fleckera. Liverpool tak vyhrál 6:3, přestože ještě během druhého poločasu působil jako mužstvo, které má zápas naprosto pod kontrolou.
Barcola přepsal klubovou historii
Hattrick v evropských pohárech není pro Liverpool ničím neznámým. V minulosti ho dokázali vstřelit například Mohamed Salah, Luis Díaz nebo další slavní hráči. Barcola se však stal prvním Francouzem, kterému se podařilo zaznamenat tři góly v jediném soutěžním utkání klubu. Zároveň šlo o třináctý hattrick Liverpoolu v historii nejprestižnější evropské klubové soutěže. Pro samotného útočníka je ale možná ještě důležitější způsob, jakým se prosadil.
Všechny tři góly ukázaly jeho schopnost správně se pohybovat v pokutovém území, využívat spolupráci se spoluhráči a rozhodovat se rychle při zakončení. Právě to Liverpool v předchozích zápasech postrádal.
Útok Liverpoolu ožil. Obrana ale dala trenérovi důvod k přemýšlení
Trenér Andoni Iraola může být s útočným výkonem spokojený. Liverpool dokázal vytvořit velké množství šancí a v prvním poločase zaznamenal devatenáct střeleckých pokusů, což je pro hostující tým v Lize mistrů výjimečná hodnota.
Dobře fungovala spolupráce Barcoly s Wirtzem, výrazně se zapojoval Frimpong a příležitost dostali také mladší hráči. Jenže šest vstřelených branek neznamená, že byl celý výkon bez problémů. Inkasovat třikrát proti LASK představuje pro tým s ambicí bojovat o vítězství v Lize mistrů varování.
Rakouský klub dokázal v závěru využít situace, kdy už Liverpool ztrácel koncentraci a jeho obranná organizace nebyla dostatečně pevná. Proti kvalitnějším soupeřům by podobná nedůslednost mohla znamenat podstatně vážnější problém.
Sto třiadvacet milionů se nesplatí za jediný večer
Barcolův hattrick je pro Liverpool výbornou zprávou, ale neměl by být automaticky považován za definitivní důkaz, že klub udělal perfektní přestup. Jeden zápas proti rakouskému soupeři nemůže rozhodnout o úspěšnosti investice, která má ovlivňovat mužstvo několik sezon.
Francouzský útočník nyní potřebuje ukázat, že dokáže pravidelně přispívat také v Premier League a v zápasech proti evropským favoritům. Zároveň je ale důležité, že už nemusí čekat na první gól. Přišel ve chvíli, kdy kritika začínala sílit, a Barcola na něj okamžitě navázal dalšími dvěma trefami. Pro hráče, který musel po velkém přestupu zvládat mimořádný tlak, může podobný večer znamenat zásadní uvolnění.
Liverpool za Barcolu zaplatil obrovské peníze a čeká od něj velké věci. Proti LASK konečně ukázal, že dokáže být tím hráčem, kvůli kterému klub otevřel peněženku. Teď musí dokázat, že to nebyl pouze jeden výjimečný večer.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Liverpool FC – Bradley Barcola scores hat-trick as Liverpool hit six in win at LASK [2], Liverpool FC – Bradley Barcola becomes No. 13 in Liverpool's European Cup hat-trick club [3], AFP – Barcola scores hat-trick as Liverpool hit LASK for six [4], The Guardian – Bradley Barcola's clinical hat-trick inspires Liverpool [5].