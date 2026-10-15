Čtvrteční díl Ulice: Magda se složí, Filipův další krok a zklamaný Lukáš se opije

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní Ulice bude ve znamení řešení Filipova podvodu. Ten zmizel na Slovensko, Petr je ve vazbě a Magda neví, kde jí hlava stojí. Řešit se bude i používání AI a zklamaný Lukáš se opije. Magda u výslechu a Petr nikde
Magda hned ráno míří k výslechu a Eddie ji zastoupí na hodině matematiky. Když to Křížová zjistí, začne vyzvídat – je jí jasné, že je na policii. Jde jí o dobrou pověst školy, která bude kvůli ní narušená. Podle ní se rozběhne šuškanda a už to pojede. Eddie ji usadí s tím, že když udrží jazyk za zuby, nic se řešit nebude.
Magda pak přijde do hospody a Martina si ihned všimne, že něco není v pořádku. Svěří se jí s novinkami a vůbec to není dobré. Je to podle ní v háji, Petr je od včerejšího večera v cele předběžného zadržení a nic o něm neví. Nakonec se před kamarádkou složí a s pláčem jí svěří své obavy.
Do hospody za ní dorazí Denisa, které nakonec řekne pravdu o Petrovi, podvodu a všem. Denisa jí pak nabídne svoji pomoc a Magda toho ráda využije. Firma musí jet dál, nehledě na to, co se stalo. Večer pak Magdu u ní doma překvapí Filip a svěří se jí, že se má v plánu jít udat na policii. O pár hodin později pak zvoní znovu zvonek a za dveřmi stojí Petr. Magda mu ihned prozradí, že tam byl Filip.
AI ve škole
Kolda, Laura, Ivan, Val, Šimon, a dokonce i Františka společně v Coolně řeší používání umělé inteligence. Všichni jsou s tím naprosto v pohodě, jen Františka má opačný názor. Šimon nechápe, proč se toho lidé pořád bojí. Františka je ale v tomto směru odmítavá, protože polovinu všeho si umělá inteligence vymyslí. Nemá ale za to, že by se neměla používat vůbec. Spíše se Šimonovi snaží vysvětlit, že to není zase až tak úžasný nástroj, jak si myslí.
Ivana překvapí, že zrovna ona je proti AI. Kolda pak zhodnotí, že Šimon si s Františkou nějak moc rozumí navzdory tomu, že mají opačné názory. A Šimon podle něj úplně ožil.
Kauza s Darinou
Karla se Kamily ptá, jak to má s Darinou. Kamila se jí svěří, že zatím nenašla odvahu dceři říct pravdu a na Karlino naléhání, že to nemá odkládat, reaguje s obavami. „Ale co když mě bude považovat za blázna, jako když jsem to řekla Vláďovi,“ děsí se a podle ní se to teď vůbec nehodí, protože mají skvělé období.
Zklamaný Lukáš
Helena dorazí za Lukášem do práce a svěří se mu, že to dostala a těhotná tedy není. Začne Lukáše uklidňovat, že se snaží krátce a napoprvé to vyjde jen málokdy. Lukáš má obavy, jestli to vůbec půjde a svěří se s tím Pavlovi i Jirkovi Hermanovi. Ten zavzpomíná, že si prošli s Gábinou problémy s otěhotněním, a dokonce měli náhradní matku. Všichni tři se skvěle baví a dávají si jednoho panáka za druhým, až se Lukáš pořádně opije.
Námluvy a těžké téma
Helena se sejde s Lindou u ní doma a společně řeší vztahy i to, že se s Lukášem snaží o miminko. Vzpomínají i na Tomáše, se kterým to bylo podle Lindy hezké. Helena jí totiž nabízí Rosťu jako možného partnera, protože by se k sobě hodili. Dojde řeč i na Lindina bývalého přítele, se kterým byla přes deset let. Jenže ten si pak najednou našel jinou a do roka měl i dítě. A jí tehdy došlo, že už dítě mít nikdy nebude.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).