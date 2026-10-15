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Čtvrteční díl Ulice: Magda se složí, Filipův další krok a zklamaný Lukáš se opije

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Dnešní Ulice bude ve znamení řešení Filipova podvodu. Ten zmizel na Slovensko, Petr je ve vazbě a Magda neví, kde jí hlava stojí. A zklamaný Lukáš se opije.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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