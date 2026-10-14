Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 2 000 Kč. Tenhle mixér měl doma skoro každý

Stolní mixéry ETA z Hlinska se znovu objevují v bazarových inzerátech a jejich ceny se mezi sebou liší víc, než by čekal kdokoli, kdo je pamatuje z pultů obchodů. Nejlevněji se prodává samotný strojek, nejvíc si prodejci řeknou za sestavy, ke kterým se dochovaly mlýnky, hnětač a nádoby navíc. Než starý mixér pošlete dál, vyplatí se zjistit, který typ máte doma a co k němu kdysi patřilo.
Mira, nebo model 012?
V inzerátech se často objevují dva stolní typy z Hlinska. Starší ETA Mira nese typové číslo 011, začala se vyrábět v roce 1963 a výrobní linky opustila v polovině sedmdesátých let. Model ETA 012 přišel na trh v roce 1976.
Příbuznost obou typů je vidět i na příslušenství. Mixovací nádobu o objemu tři čtvrtě litru lze podle inzerátů nasadit na Miru i na model 012. Při shánění dílů se proto vyplatí hledat i nádoby nabízené pro druhý typ.
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Silueta, kterou dnes sběratelé poznají na první pohled, je dílem Stanislava Lachmana. V pražském vývojovém středisku ETA byl jediným výtvarníkem, a tak kromě tvarů přístrojů řešil i barvy jednotlivých dílů, obaly a návody.
U Miry nejdřív zvažoval tělo usazené na trojici nožek. Pracnější výroba by ale strojek prodražila, takže z nápadu sešlo. Lachman pak ze sádry vymodeloval tři odlišné podoby a do sériové výroby šla ta poslední z nich.
Proč ho měl skoro každý
Na výběr toho moc nebylo. Elektro-Praga Hlinsko, která spotřebiče prodávala pod značkou ETA, fungovala jako státní monopol a v šedesátých letech měla v sortimentu zhruba tucet různých kuchyňských strojků.
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Podle výrobce mohla Miře přidat na oblibě i móda mléčných barů. Byly levnější než restaurace, nekouřilo se v nich, a proto tam rády chodily rodiny s dětmi. Koktejly odtamtud se pak s mixérem daly umíchat i doma. Podle historického přehledu ETA už ve druhé polovině sedmdesátých let, tedy za Husákovy vlády, měla nějaký mixér většina českých domácností.
Mixér se ve druhé polovině sedmdesátých let zabydlel ve většině českých kuchyní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tehdy 510 Kčs, dnes až 2 000 Kč
Jak drahá byla nová Mira, ukazuje katalogový list Magnetu z roku 1968. Uvádí u ní cenu 510 Kčs, tři rychlosti s příkonem 185, 240 a 350 W a záruku na 12 měsíců. ETA na svém webu navíc uvádí, že část těchto přístrojů je v provozu ještě dnes.
V říjnu 2026 nabízí prodejce z Olomouce na Bazoši Miru s hromadou příslušenství za 2 000 Kč. Majitel z Prahy chce za model 012 s hnětačem, šlehačem, mlýnkem na kávu i na maso a dvěma nádobami 1 500 Kč. Funkční ETA 1-012, u kterého prodejce žádnou výbavu nevypisuje, stojí tamtéž 400 Kč.
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U inzerátů jde ovšem o cenu, kterou si přeje prodávající. Starší doklad toho, kolik kupci skutečně zaplatí, nabízí uzavřený prodej na Aukru, kde funkční ETA 1-012 v srpnu 2021 změnil majitele za 1 000 Kč.
Mixér Zdroj ceny Datum Cena ETA Mira (011), nová katalog Magnet 1968 510 Kčs ETA 1-012, funkční Aukro, uzavřený prodej srpen 2021 1 000 Kč ETA 1-012, funkční, výbava neuvedena Bazoš, nabídka říjen 2026 400 Kč ETA 012 s mlýnky, hnětačem a dvěma nádobami Bazoš, nabídka říjen 2026 1 500 Kč ETA Mira s hromadou příslušenství Bazoš, nabídka říjen 2026 2 000 Kč Co uvést v inzerátu
Z porovnání nabídek je vidět, že nejvyšší ceny mají sestavy s bohatou výbavou. Než strojek nabídnete, vyplatí se proto prohledat kredenc i krabice na skříni a dát dohromady všechno, co k němu patřilo.
Do popisu napište i typové označení 011 nebo 012. Podle něj se orientují zájemci, kteří ke svému mixéru hledají jen chybějící kus. Samostatně se dá prodat i příslušenství. Na Bazoši se například objevují nádoby, které se hodí na oba typy.
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Zdroje: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ze-skicaku-do-obyvaku-aneb-jak-fenomen-eta-zmenil-ceskoslovenskou-domacnost, https://cs.wikipedia.org/wiki/ETA_Mira, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/kde-se-vzal-v-cechach-mixer-tady-je-jeho-historie/, https://www.retrokatalog.cz/Eta-Mira-T-011-d68411017.htm, https://aukro.cz/retro-mixer-eta-1-012-funkcni-6993159582, https://elektro.bazos.cz/inzerat/224869259/eta-mira-mixer-a-hromada-prislusenstvi.php, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/mixer-eta/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/nesmrtelna-mira-domaci-mlecny-bar-v-podani-legendarniho-mixeru/