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Ani Kanáry, ani Egypt. Čeští senioři letos v říjnu objevili 1 zemi, kde je 28 stupňů a týden s jídlem stojí méně než 12 000 Kč

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V Česku se v říjnu pomalu začíná topit, jenže na jižním pobřeží Středozemního […]
Ani Kanáry, ani Egypt. Čeští senioři letos v říjnu objevili 1 zemi, kde je 28 stupňů a týden s jídlem stojí méně než 12 000 Kč

Ani Kanáry, ani Egypt. Čeští senioři letos v říjnu objevili 1 zemi, kde je 28 stupňů a týden s jídlem stojí méně než 12 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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