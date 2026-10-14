Ani Kanáry, ani Egypt. Čeští senioři letos v říjnu objevili 1 zemi, kde je 28 stupňů a týden s jídlem stojí méně než 12 000 Kč

V Česku se v říjnu pomalu začíná topit, jenže na jižním pobřeží Středozemního moře se lidé pořád chodí koupat. Míří tam i řada českých důchodců. Cesta je přitom kratší, než by čekal leckdo, kdo zná jen Kanáry nebo Hurghadu, a ani cena zájezdu nepřekvapí nepříjemně.
Tři hodiny v letadle místo pěti
Přímý let z Prahy na Kanárské ostrovy trvá zhruba pět hodin. Do egyptských letovisk u Rudého moře se letí 4 až 4,5 hodiny. Tunisko leží mnohem blíž, takže letadlo do Monastiru přistane po 2 hodinách a 35 minutách a na ostrov Djerbu doletíte za 2 hodiny a 50 minut. Bolavým zádům a kolenům tak oproti letu k Rudému moři nebo na Kanáry ušetříte zhruba jednu až dvě a půl hodiny v úzké sedačce.
Rozdíl je znát i na ceně. Při srovnání vychází z trojice nejpříznivěji právě Tunisko. Týden v Egyptě se obvykle pořídí dráž a na Kanárských ostrovech se za zájezd platí obecně víc.
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Všechny tři cíle vedle sebe ukazuje tabulka:
Destinace Délka letu Cenová úroveň Kanárské ostrovy zhruba pět hodin patří obecně mezi dražší cíle Egypt (letoviska u Rudého moře) 4 až 4,5 hodiny začíná na vyšších částkách Tunisko Monastir 2 hodiny a 35 minut, Djerba 2 hodiny a 50 minut nejnižší ze tří srovnávaných cílů Kolik ukazuje teploměr
Podzimní Tunisko nabízí teplo, které nevyčerpává. Na Djerbě se v říjnu denní teploty drží v průměru kolem 28 °C, v okolí Monastiru a Sousse bývá přibližně 26 °C. Kdo se ráno ponoří do moře, najde ho vyhřáté na 24 až 25 °C podle toho, ve kterém letovisku bydlí.
Djerba leží z těchto letovisk nejjižněji, a proto tam teploměr v říjnu ukazuje zhruba o dva stupně víc. Monastir a Sousse mají jiný trumf. Staré mediny a tržiště jsou odtud na dosah a v podzimním počasí se po nich dá chodit bez obav z úpalu, který starším lidem v červenci hrozí.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 4 hodiny od hranic, kde víkend s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem Mírné říjnové počasí v Tunisku dovoluje procházet tržiště a staré mediny i v poledne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik zaplatíte za týden
Nejlevnější týden s all inclusive na druhou polovinu října stál 13. října kolem 11 250 Kč na osobu. Šlo o osmidenní pobyt v Sousse s odletem z Prahy 15. října, který nabízela cestovní agentura Invia. Za oba cestující ve dvoulůžkovém pokoji ukazovala u stejného termínu celkovou částku 22 495 Kč. Do ceny se vejde zpáteční let, hotel a stravování po celý den.
V dalších letoviscích vycházejí říjnové pobyty znatelně dráž. Týden s all inclusive na Djerbě, v Hammametu, Mahdii nebo Monastiru začínal na srovnávači zájezdů 13. října zhruba na 15 000 až 16 000 Kč za osobu. V posledních týdnech sezóny se navíc objevuje víc nabídek last minute. Cestovní kanceláře mění ceny průběžně a nejlevnější termíny bývají brzy vyprodané, proto se konkrétní pobyt vyplatí před rezervací ještě jednou zkontrolovat.
Říjnový klid pro pomalejší tempo
Severoafrická země má mezi českými seniory pověst osvědčeného cíle. Podzimní termín jim sedí hned z několika důvodů: rodiny s dětmi už jsou doma, na lehátko se nečeká a polední slunce nepálí tak, aby člověk musel prchat do stínu.
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Hotelové pláže mají většinou pozvolný vstup do moře, takže se do vody dá vejít bez obav. Kdo chce mezi koupáním i hotelové lázně, ať si v popisu pobytu ověří, jestli resort provozuje thalasso centrum.
Na co myslet před odletem
Říjen má i svá úskalí. S blížícím se listopadem přibývá deštivých dnů a turistická sezóna na Djerbě se zhruba s koncem října uzavírá. Kdo letos ještě váhá, neměl by proto s rozhodnutím otálet.
Do příprav patří i cestovní pojištění s krytím úrazu a náhlého zhoršení zdravotního stavu. Sjednat ho lze i s chronickou nemocí, obvykle s podmínkou, že zdravotní stav byl půl roku před odjezdem stabilizovaný. Pokud se léčíte s chronickým onemocněním, poraďte se před cestou se svým lékařem a ověřte si, zda pojistka kryje i zhoršení této nemoci.
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Lékařská péče je v turistických oblastech na dobré úrovni. Ošetření i léky se ale platí na místě a pojišťovna je obvykle proplácí až po návratu, proto si schovejte všechny doklady o platbě.
Zdroje: https://www.eximtours.cz/novinky/dovolena-rijen, https://levnocestovani.cz/pruvodce/afrika/tunisko/pocasi, https://www.banky.cz/clanky/kam-levne-na-dovolenou-v-roce-2026-nejlepsi-destinace-pro-cechy/, https://levnocestovani.cz/zajezdy/afrika/tunisko/all-inclusive, https://www.viatravel.cz/tunisko, https://www.cestovni-nemoci.cz/novinky/cestovani-v-duchodu-pro-stale-vice-senioru-bezna-realita-11070, https://www.invia.cz/dovolena/?nl_country_id=10&sort=c_price&sort_order=asc&search_form=1&nl_transportation_id%5B0%5D=3_CZ&nl_length_from=7&nl_length_to=10&nl_occupancy_adults=2&d_start_from=13.10.2026&d_end_to=31.10.2026&nl_food_id%5B0%5D=5, https://www.invia.cz/dovolena/tunisko/
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