Důležitý vitamin podporuje obranyschopnost proti infekcím a může přispět ke snížení tlaku. Obsahují ho běžné potraviny

Vitamín P nejčastěji označovaný jako rutin seřadí mezi bioflavonoidy představuje pro tělo zdroj velmi důležitých především s ohledem na jeho imunitní a regenerační schopnosti. Kde všude se nachází?
Vitamíny a minerály jsou pro lidské metabolické pochody a celkové fungování těla nezbytné zejména proto, že pomáhají regulovat reakce, které v něm probíhají a zároveň podporují jednotlivé systémy organismu. Každý z vitamínů má obvykle více funkcí, jejich příjem by však měl být komplexně optimální, aby bylo jejich vstřebávání vyvážené. Vitamín P působí především jako antioxidant, čímž pomáhá tělu zbavovat se škodlivin a podporuje regeneraci.
Fotografie: Freepik Výhody vitamínu P
Vitamín P je bioflavonoid, což je skupina látek s antioxidačními účinky, je proto velmi významný pro celkové fungování těla a podporu základních tělesných pochodů. Díky antioxidačním schopnostem, ale také podpoře vstřebávání vitamínu C se podílí na řadě procesů, které pomáhá správně regulovat. Jedná se především o:
působení na krevní řečiště podpora imunity protizánětlivý a protinádorový účinek Vliv vitamínu P na krevní řečiště
Vitamín P účinně působí na celý oběhový systém, nejenže podporuje krvetvorbu a srážlivost krve, také posiluje cévní stěny. Zároveň dokáže identifikovat problémy řídnutí cévních stěn (aterosklerózy) a účinně jim předcházet. Kromě toho působí pozitivně také na vstřebávání cholesterolu, čímž zlepšuje průtok krve a zlepšuje tak hodnoty krevního tlaku.
Vitamín P jako podpora imunity
Velmi významnou výhodou vitamínu P je jeho podpora vstřebávání vitamínu C z trávícího traktu. Díky tomu je velmi důležitým při tvorbě a posilování imunitního systému a boji proti běžným nemocem.
Fotografie: Freepik Další účinky vitamínu P
Vitamín P působí protizánětlivě a také protinádorově, čímž umožňuje tělu lépe se vyrovnávat s nemocemi. Kromě toho je také velmi dobrou ochranou proti nemocem žloutenkového typu. Vitamín P navíc podporuje vylučování žluči ze žlučníku do dvanácterníku.
Které potraviny vitamín P obsahují
Vitamín P se nachází především v ovocí, velký obsah lze nalézt především ve švestkách, malinách, borůvkách, třešních, meruňkách, jablkách či hroznovém víně. Dále jej obsahují také potraviny jako šípky či brusinky, pohanka, petržel, salát, rajčata či brokolice. Doplňovat jej pak můžete i z čokolády (nebo obecně kakaa), ořechů či cereálií, ale také z exotického ovoce, především z citrusových plodů či papáje.
Jak se projeví nedostatek vitamínu P
Při nedostatečném příjmu tohoto vitamínu dochází k problémům především v oblasti krevního oběhu. Symptomy hypovitaminózy zahrnují křehnutí cév způsobující bolesti dolních končetin, křečové žíly, krvácení dásní či velmi silnou menstruaci. Doporučená denní dávka tohoto vitamínu se pohybuje kolem 15 miligramů.
Zdroj:
Healthline
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