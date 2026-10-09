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Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizí

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Po deseti letech končí v televizi Nova oblíbená moderátorka. Začínala jako reportérka Televizních novin, později se objevovala před kamerou ve Snídani, vedla redakční tým a svou poslední pracovní etapu spojila s internetovým vysíláním TN Live. Další profesní krok zatím oznámený nemá a po odchodu si chce nejprve odpočinout.
Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizí

Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizí

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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