Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizí

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Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Po deseti letech končí v televizi Nova oblíbená moderátorka. Začínala jako reportérka Televizních novin, později se objevovala před kamerou ve Snídani, vedla redakční tým a svou poslední pracovní etapu spojila s internetovým vysíláním TN Live. Další profesní krok zatím oznámený nemá a po odchodu si chce nejprve odpočinout.
Nova přichází o známou tvář. Po deseti letech se oblíbená moderátorka loučí s televizíZdroj: TV Nova
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 09.10.2026 08:59
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