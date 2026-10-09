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7 nejhorších návyků na toaletě, která likvidují střeva a zazívací trakt. Většina lidí dělá aspoň dva

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Dennívýzva
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O zdraví trávicího traktu se mluví hlavně v souvislosti s jídlem. Přitom stejně důležité je, co děláte za zavřenými dveřmi toalety. Některé zdánlivě nevinné zvyky mohou vést ke zácpě i hemoroidům.
7 nejhorších návyků na toaletě, která likvidují střeva a zazívací trakt. Většina lidí dělá aspoň dva

7 nejhorších návyků na toaletě, která likvidují střeva a zazívací trakt. Většina lidí dělá aspoň dva

Zdroj: Pexels
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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