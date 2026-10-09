7 nejhorších návyků na toaletě, která likvidují střeva a zazívací trakt. Většina lidí dělá aspoň dva

„Když mluvíme o péči o střeva, většinou si představíme správnou stravu, dostatek vlákniny nebo pitný režim. Málokdo si uvědomuje, že problémy mohou začínat právě v koupelně,“ říká Dr. Susan Kais, uznávaná gastroenteroložka a docentka na University of Cincinnati, která se specializuje na zánětlivá onemocnění střev.
Některé každodenní rituály na toaletě totiž dokážou zkomplikovat vyprazdňování a časem přispět k nepříjemným potížím – od chronické zácpy až pobolestivé hemoroidy. Přitom stačí málo a můžete svému tělu výrazně ulevit.
Odkládání návštěvy toalety
Občas se stane, že cítíte nutkání, ale zrovna nemůžete na záchod. Jednorázově to není tragédie. Horší je, když si z ignorování přirozených signálů uděláte pravidelný návyk.
Čím déle stolice zůstává v tlustém střevě, tím více se z ní vstřebává voda. Výsledkem je tvrdší a sušší stolice, kterou je pak mnohem obtížnější vypudit. Odkládání tak vytváří začarovaný kruh – příští návštěva toalety bude ještě nepříjemnější.
Dr. Kais upozorňuje, že opakované zadržování negativně ovlivňuje esovitou kličku a konečník. Pokud tyto části střeva musí pravidelně skladovat větší množství stolice, přizpůsobí se této situaci, což dále zhoršuje sklon k zácpě.
Telefon jako společník na záchodě
Mobilní telefony změnily i to, kolik času na toaletě trávíme. Z rychlé kontroly zpráv se snadno stane scrollování sociálními sítěmi a najednou zjistíte, že na míse sedíte mnohem déle, než by bylo nutné.
Problém není v samotném telefonu, ale v tom, že kvůli němu zbytečně prodlužujete sezení. Podle Dr. Kais dlouhodobé sezení zvyšuje tlak na žíly v oblasti konečníku a přispívá ke vzniku hemoroidů nebo zhoršuje stávající potíže.
Souvislost mezi dlouhým sezením se smartphonem na toaletě a vznikem hemoroidů potvrdila i vědecká studie publikovaná v roce 2025 v odborném časopise PLOS One.
„Toaletu používejte k tomu, k čemu slouží. Po vykonání potřeby hned vstaňte. Zprávy a videa na vás počkají,“ doporučuje gastroenteroložka.
Násilné tlačení při vyprazdňování
Návštěva záchodu by neměla být fyzickou zátěží. Pokud musíte pravidelně silně tlačit, často to není jen špatný zvyk, ale signál, že je stolice příliš tvrdá a máte zácpu.
Intenzivní tlačení zvyšuje tlak na oblast konečníku. Když se to opakuje, může to vést k hemoroidům nebo análním trhlinám.
Řešením není tlačit ještě víc. Místo toho je lepší zjistit, proč je vyprazdňování obtížné. „Za problémem často stojí nedostatek vlákniny, tekutin a pohybu,“ vysvětluje Dr. Kais.
Když se vyprázdnění nedaří, nemá smysl zůstávat dlouho na toaletě a zkoušet to znovu. Lepší je vstát a vrátit se později, až přijde přirozený podnět.
Zvlášť důležité je brát problém vážně, pokud se tlačení stane každodenní nutností. V takovém případě už stojí za to konzultovat potíže s lékařem.
Poloha těla při sezení
I když neexistuje jedna univerzální pozice ideální pro každého, postavení nohou a trupu může ovlivnit, jak snadno se stolice vypuzuje.
Jednoduchý trik spočívá v tom, že si pod nohy postavíte nízkou stoličku. Kolena se tak dostanou výš než kyčle a tělo se přiblíží k pozici dřepu. Podle Dr. Kais to u některých lidí usnadňuje průchod stolice a snižuje nutnost tlačit.
Pomoci může i mírný předklon při sezení. Tato poloha podporuje uvolnění svalů dolní části břicha a pánevního dna.
Nejde o to naučit se nějakou složitou techniku. Spíš o to, abyste tělo nenutili do nepřirozeného tlačení a zvolili pozici, ve které je vyprazdňování pohodlnější.
Nucení se k pravidelnosti za každou cenu
Pravidelný denní rytmus skutečně může podpořit činnost střev, ale neznamená to, že musíte každé ráno chodit na záchod přesně ve stejnou hodinu. Funkci trávicího systému ovlivňuje spousta faktorů – co jste předchozí den jedli, kolik tekutin jste vypili, jak moc jste se hýbali, jak jste spali, i to, jak moc jste ve stresu.
Ranní hodiny skutečně mnoha lidem vyhovují. Probuzení, první jídlo a přirozené reflexy trávicího traktu mohou podpořit pohyb tlustého střeva. To ale berte jako možnost, ne povinnost.
Když necítíte nutkání, neseďte dlouhé minuty na toaletě v očekávání, že „se něco stane" a hlavně nezačínejte tlačit. Pokud se vyprázdnění do několika minut nepodaří přirozeně, je lepší vstát, pokračovat v běžném dni a vrátit se, až skutečně ucítíte podnět.
Cílem není přizpůsobit tělo hodinám, ale naučit se reagovat na jeho přirozené signály.
Prudké zvýšení příjmu vlákniny
Vláknina je důležitou součástí zdravé stravy a při zácpě patří mezi první doporučení zvýšit její příjem. Z toho ale snadno vyplyne mylný závěr: čím víc vlákniny, tím rychlejší řešení. To nemusí platit.
Pokud jste dosud jedli málo vlákniny a ze dne na den začnete konzumovat velké množství celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce, ořechů nebo otrub, trávicí systém nemusí reagovat dobře. Mohou se objevit nadýmání, zvýšená tvorba plynů a nepříjemné pocity v břiše.
Proto je rozumnější zvyšovat množství vlákniny postupně, aby měla střeva čas se přizpůsobit. Zároveň nesmíte zapomínat na tekutiny. Vláknina a voda společně pomáhají udržet správnou konzistenci stolice a usnadňují její průchod trávicím traktem.
Když ani po zvýšení příjmu vlákniny potíže se zácpou dlouhodobě nepřestávají, nemusí být řešením další a další porce. V tu chvíli je lepší zjistit skutečnou příčinu obtížného vyprazdňování.
Ignorování dlouhodobých změn
Vyprazdňování není každý den naprosto stejné. Cestování, stresové období, změna jídelníčku, nedostatek tekutin nebo méně pohybu než obvykle mohou dočasně narušit zaběhnutý rytmus. Ne každá změna tedy znamená nemoc.
Jiná situace nastává, když potíže trvají dlouho, vracejí se nebo se výrazně liší od toho, na co jste byli zvyklí. Pokud vás dříve vyprazdňování netrápilo a teď musíte pravidelně tlačit, máte pocit neúplného vyprázdnění nebo se nápadně změnil rytmus stolice, je na místě promluvit si s lékařem.
Některé příznaky si zaslouží zvláštní pozornost. Patří mezi ně krev ve stolici, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, silná nebo dlouhodobá bolest břicha a postupně se zhoršující obtíže. Krvácení může mít za následek třeba hemoroidy, ale není dobré to automaticky předpokládat bez objasnění příčiny.
Podstatné není panikařit při každé drobnosti. Spíš je důležité znát své obvyklé fungování. Když se oproti tomu objeví něco nového, neobvyklého a dlouhodobého, nepokoušejte se to měsíce řešit jen větším množstvím vlákniny, tekutin nebo domácími triky. V takových chvílích je zjištění příčiny důležitější než dočasné tlumení příznaků.
Záchod není všechno
Změna toaletních zvyklostí sama o sobě nenahradí celkově zdravý životní styl podporující trávení. Důležitou roli hraje i strava.
„Doporučuji pestrou stravu bohatou na vlákninu. Ovoce, zelenina, luštěniny a ořechy nejen podporují pravidelné vyprazdňování, ale také poskytují výživu prospěšným mikroorganismům ve střevním mikrobiomu,“ vysvětluje Dr. Kais.
Stejně zásadní je dostatečný příjem tekutin. Když tělo nedostává dost vody, snáze vzniká tvrdší stolice a zácpa.
Pravidelný pohyb také pomáhá činnosti trávicího systému. Nemusíte nutně intenzivně cvičit – už chůze a jiné mírné formy aktivity mohou střeva podpořit.
Neopomíjejte ani spánek. Dostatečný odpočinek souvisí se zdravím střevního mikrobiomu i s trávicími potížemi. Ve stravě pak má smysl omezit silně zpracované potraviny, protože výživa bohatá na takové jídlo může nepříznivě ovlivnit rozmanitost bakteriální komunity ve střevech.
Nejdůležitější je ale možná to, abyste vyprazdňování nebrali jako tělesný proces, který musíte nutně podřídit konkrétnímu času nebo dennímu programu. Respektování přirozeného nutkání, vyhýbání se zbytečnému sezení a tlačení a pohodlnější poloha těla mohou samy o sobě hodně změnit.
A pokud se vaše vyprazdňovací návyky dlouhodobě mění, pravidelně je obtížné se vyprázdnit nebo trávicí potíže neustupují, Dr. Kais doporučuje obrátit se na odborníka. V takových případech už nestačí jen experimentovat s koupelnovými návyky – je třeba zjistit, co se skutečně děje.
Zdroje článku: journals.plos.org, Using the phone while you poop greatly raises hemorrhoid risk, new study says | CNN, egeszsegkalauz.hu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková