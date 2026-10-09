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Dvě planety ukrývají velké množství vody. Roman jich může objevit tisíce

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Astronomové už před čtyřmi lety získali dosud jeden z nejlepších důkazů existence tzv. vodních světů. Exoplanety Kepler-138 c a Kepler-138 d, vzdálené…
Kepler-138

Kepler-138

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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