Soused topí něčím, co silně zapáchá, a z komína jde černý kouř. Zjistili jsme, kam si můžete stěžovat a co dělat

U rodinného domu nebo bytu, kde topí nepodnikající fyzická osoba, řeší podezření na porušování pravidel provozu spalovacího zdroje obecní úřad obce s rozšířenou působností. V podnětu je vhodné uvést přesnou adresu domu, popsat, jak často se kouř objevuje, v jakou denní dobu, jak dlouho trvá a zda je spojený s neobvyklým zápachem. Pomoci mohou fotografie nebo video pořízené z vlastního pozemku či z veřejně přístupného místa, stejně jako údaje o konkrétních dnech a časech nebo svědectví dalších sousedů. Čím přesnější a opakovanější záznam je, tím lépe může úřad posoudit, zda vzniklo důvodné podezření na porušování zákona.
Podatel může zároveň výslovně požádat, aby ho úřad informoval, jak s podnětem naložil; v takovém případě mu má do 30 dnů sdělit, zda řízení zahájil, důvody k jeho zahájení neshledal, nebo podnět postoupil jinému orgánu. Samotné podání podnětu však neznamená, že úřad musí automaticky zahájit přestupkové řízení.
Černý kouř sám o sobě spalování odpadu neprokazuje
Tmavý nebo zapáchající kouř je důležitá indicie, nikoli automatický důkaz, že v kotli končí plasty, guma nebo jiný odpad. Barvu a hustotu kouře může ovlivnit také mokré dřevo, nedostatek spalovacího vzduchu, nevhodně nastavený kotel nebo špatný způsob roztápění. Provozovatel přitom musí dodržovat přípustnou tmavost kouře a ve zdroji spalovat pouze paliva, která splňují zákonné požadavky a jsou určená výrobcem zařízení. Běžný domácí kotel nebo kamna nejsou zařízením pro likvidaci odpadu, takže v nich nelze legálně spalovat například plasty, pryžové výrobky, odpadní oleje, chemicky ošetřené dřevo ani dřevotřísku a jiné lepené dřevo.
Úřad může při dokazování pracovat s měřením tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy metody, fotografiemi, videem, svědeckými výpověďmi, doklady o používaném palivu i s dalšími zjištěními z kontroly. Při měření tmavosti se navíc nezohledňuje doba uvádění zdroje do provozu v délce nejvýše 30 minut, takže krátký tmavý kouř bezprostředně po zatopení se posuzuje jinak než dlouhodobé kouření během běžného provozu. Při podezření na spalování odpadu lze využít také analýzu odebraného popela, přičemž ani podezřelý výsledek nemusí sám o sobě stačit k uznání přestupku.
Po opakovaném podezření může přijít kontrola kotle
Zákon počítá i s kontrolou zdroje umístěného přímo v rodinném domě, bytě nebo rekreační stavbě, ale úředník nemůže do domácnosti vstoupit jen na základě jednoho neurčitého oznámení. Při prvním důvodném podezření má obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele písemně upozornit na možné porušování povinností a poučit ho o dalším postupu. Pokud se důvodné podezření opakuje a porušení nelze prokázat bez kontroly zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, může kontrolující do obydlí vstoupit.
Při kontrole se může posuzovat samotný kotel, uložené a právě používané palivo, stav spalinových cest nebo stopy po nevhodném spalování a podle okolností mohou být odebrány i vzorky. Vlastník nebo uživatel prostor je v takové situaci povinen přístup umožnit a za jeho odmítnutí může fyzické osobě hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Stejná horní hranice pokuty se vztahuje také například na spalování odpadu v nepovoleném zdroji, spalování paliva neurčeného výrobcem nebo nedodržení přípustné tmavosti kouře.
Vyplatí se zapisovat konkrétní události, ne dělat závěry za úřad
Nejpraktičtější je vést si jednoduchý přehled opakujících se událostí a úřadu předat fakta, nikoli vlastní závěr o tom, co soused právě spaluje. Do záznamu lze uvádět datum, přibližný čas začátku a konce kouření, barvu kouře, charakter zápachu a případně přiložit fotografii nebo video. Není vhodné vstupovat na cizí pozemek, odebírat sousedovi popel nebo se snažit získat důkaz způsobem, který zasahuje do jeho soukromí.
Úřad má k dispozici nástroje, které běžný soused nemá, a důkazy navíc musí hodnotit v souvislostech tak, aby o porušení povinností nebyly důvodné pochybnosti. Výrazný zápach nebo neobvyklá barva kouře mohou podezření podpořit, samy však nemusí prokázat konkrétní druh spalovaného materiálu. Pokud by nešlo o běžné vytápění domácnosti, ale o zdroj používaný při podnikatelské činnosti, mohou se kompetence lišit a do řešení může vstoupit také Česká inspekce životního prostředí.
Použité zdroje: mzp.gov.cz, cizp.gov.cz, portal.gov.cz, zakonyprolidi.cz