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Soused topí něčím, co silně zapáchá, a z komína jde černý kouř. Zjistili jsme, kam si můžete stěžovat a co dělat

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Silný zápach a tmavý kouř z komína nemusí automaticky znamenat, že soused pálí plasty nebo jiný odpad. Pokud ale jde o běžnou domácnost a problém se opakuje, podnět patří na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který může provoz kotle prověřit a při splnění zákonných podmínek provést i kontrolu přímo v obydlí.
Soused topí něčím, co silně zapáchá, a z komína jde černý kouř. Zjistili jsme, kam si můžete stěžovat a co dělat

Soused topí něčím, co silně zapáchá, a z komína jde černý kouř. Zjistili jsme, kam si můžete stěžovat a co dělat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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