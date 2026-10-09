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O důchod nemusíte žádat přesně v den narozenin. Správné načasování může mít velký vliv na výši penze

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Dosažení důchodového věku neznamená, že člověk musí ve stejný den skončit v práci nebo okamžitě požádat o starobní důchod. Datum podání žádosti i den, od kterého má být penze přiznána, lze do určité míry zvolit. Rozdíl několika měsíců přitom může ovlivnit nejen okamžik první výplaty, ale za určitých okolností také výslednou výši důchodu.
Žádost lze podat předem i s odstupem.

Žádost lze podat předem i s odstupem.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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