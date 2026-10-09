Dělníci kopali kanál a náhle jim ztuhla krev v žilách: objevili tajemství, které šokovalo i nejzkušenější archeology

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Budování gigantického kanálu Seine-Nord Europe v severní Francii přineslo nečekaný obrat. V oblasti Beaurains-lès-Noyon, kudy měla procházet trasa nové vodní cesty, narazili dělníci na rozsáhlé pohřebiště. Pod tenkou vrstvou ornice se skrývaly stovky lidských koster, které zde odpočívaly po celá staletí. Místo běžných stavebních prací se lokalita proměnila v archeologickou zónu mimořádného významu.
Předběžný průzkum z roku 2024, který koordinovalo regionální ředitelství pro kulturní záležitosti, zachytil první varovné signály. Výkopy odhalily lidské ostatky. Systematická záchranná kampaň probíhající od ledna do září pak ukázala skutečný rozsah nálezu. Archeologové ze soukromé společnosti Éveha pod vedením Elodie Wermuth odkryli dosud nejméně 546 středověkých hrobů na ploše přibližně 2 800 metrů čtverečních.
Pro venkovskou oblast jde o mimořádně vysokou koncentraci pohřbených jedinců. Co způsobilo, že se na tomto místě soustředilo tolik zemřelých? Archeologové zatím prozkoumali pouze část celého areálu. Vedoucí výzkumu Elodie Wermuth upozorňuje, že celkový počet pohřbených bude v konečném součtu ještě znatelně vyšší.
Pět vrstev hrobů nad sebou a znepokojivé deformace těl
Pohřebiště fungovalo mezi 11. a 14. stoletím. Centrálním bodem je ruina menší kamenné stavby, jejíž zdivo bylo v průběhu staletí rozebráno. Hroby se soustřeďují v jejím bezprostředním okolí. Středověká organizace pohřebního prostoru se radikálně lišila od dnešních představ. Snaha umístit těla co nejblíže k posvátné budově vedla k vertikálnímu vrstvení. Na některých místech archeologové objevili až pět úrovní hrobů nad sebou, kde mladší pohřby překrývaly starší.
Hustota hrobů naznačuje existenci významného sídelního zázemí. V pozdním středověku zde prokazatelně stávala osada Bas-Beaurains, o jejíž skutečné velikosti však písemné prameny mlčí. Nedaleko se rozkládá město Noyon s katedrálou z 11. století, což dokládá hospodářský význam celého regionu.
Na okrajích pohřebiště vědci objevili také stopy po zemědělské a řemeslné činnosti. Hluboká obilná sila, síť příkopů a pozůstatky pece dokládají, že lokalita měla širší hospodářské zázemí.
Hřbitov malomocných, nebo běžná farní nekropole?
První vyzvednuté kostry vykazovaly výrazné patologické změny a těžké deformace. Historické záznamy potvrzují existenci zařízení pro malomocné jak v Noyonu, tak přímo v Bas-Beaurainsu. Nabízela se hypotéza, že archeologové odkryli hřbitov spojený s leprosáriem. Tuto teorii však komplikuje absence jakýchkoliv základů nemocniční budovy v prozkoumané oblasti.
S rostoucím počtem prozkoumaných koster získala na síle střízlivější varianta. Demografické složení zahrnuje muže, ženy i děti, což odpovídá běžné vesnické komunitě. Lokalita by tak mohla představovat klasický farní hřbitov. Přesto si místo uchovává záhady.
V nejhlubších vrstvách výkopů byly uloženy ostatky lidí s těžkými tělesnými deformacemi a chronickými chorobami, které jim za života způsobovaly závažné omezení pohyblivosti. Zvláště znepokojivý je vysoký podíl dětských hrobů. Neobvykle velké množství dětí a novorozenců bylo koncentrováno těsně u ruin centrální kamenné stavby. Důvod jejich soustředění na tomto konkrétním místě zůstává nevyřešenou otázkou.
Záchranný výzkum nyní přechází do analytické fáze. Radiokarbonové datování kosterních pozůstatků umožní přesněji zařadit jednotlivé fáze pohřbívání do časové osy. Kombinace osteologických analýz, biologických posudků a archivních rešerší má zrekonstruovat životní podmínky tehdejších obyvatel. Vědci chtějí zjistit, jaké choroby populaci sužovaly a co bylo hlavní příčinou úmrtí. Moderní vodní stavba tak paradoxně pomohla otevřít kapitolu regionální historie ukrytou po staletí jen několik desítek centimetrů pod povrchem.
Zdroje článku: france3-regions.franceinfo.fr, 20minutes.fr, metropolitan.si, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová