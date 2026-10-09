Ewa Farna už nemohla dál: Po náhlém kolapsu přišla o další natáčení SuperStar

Co říkáte na složení poroty? Ewa Farna a Martin Chobot mají spolu dvě děti. Leoš Mareš, Palo Habera, Ewa Farna. Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli. Ewa Farna a Martin Chobot se brali v roce 2017. Ewa Farna zkolabovala v SuperStar. Pavol Habera, Jakub Prachař, Ewa Farna, Calin. Ewa Farna zasadne za stůl porotce již poněkolikáté. Zpěvačka Ewa Farna. Ewa Farna slaví 33. narozeniny. Ewa Farna vypadala fantasticky.
Ewa Farna (33) prožívá náročné období. Po třinácti letech společného života oznámila rozchod s manželem Martinem Chobotem (37). K osobním problémům se navíc přidaly zdravotní komplikace. Zpěvačka zkolabovala během natáčení SuperStar a musela vynechat hned dva díly. Její nepřítomnost těžce nesli i ostatní porotci.
Farna je na pokraji sil
Ewa Farna má za sebou mimořádně náročné týdny. Zpěvačka, která nedávno oznámila konec vztahu s hudebníkem Martinem Chobotem, se potýká také se zdravotními problémy. Ty ji dokonce donutily přerušit natáčení oblíbené pěvecké soutěže SuperStar. Ani v šesté epizodě se tak diváci své oblíbené porotkyně nedočkali. Farna se před kamerami objevila pouze na krátký okamžik, během kterého vysvětlila, co se vlastně stalo.
Tělo jí vypovědělo službu
"Hrozně mě to mrzí, protože je nepříjemné o tom vůbec mluvit a vysvětlovat to, ale bylo to silnější než já. Říkala jsem si: ‚To dáš, to dáš,‘ ale tělo jednoduše vypnulo," svěřila se zpěvačka. Zdravotní kolaps přišel krátce po jejích třech velkolepých koncertech. "Bylo to pro mě šokující. Ať už jsem byla v devátém měsíci těhotenství, nebo po otravě jídlem, vždycky jsem nastoupila. Ale teď mě to skolilo," přiznala. Tentokrát však musela upřednostni zdraví: "I já mám své limity a bohužel to odnesla SuperStar." Konec manželství po třinácti letech
Zdravotní komplikace navíc nejsou jedinou těžkou zkouškou, které zpěvačka v poslední době čelí. Jen několik dní předtím přiznala, že její vztah s Martinem Chobotem dospěl ke konci. Dvojice spolu strávila třináct let a patřila mezi známé páry českého showbyznysu. Zpráva o jejich rozchodu proto mnohé fanoušky překvapila. Farna se tak musí vyrovnávat nejen s náročným pracovním obdobím a zdravotními potížemi, ale také s výraznou změnou v osobním životě.
Porotcům Ewa chyběla
Nepřítomnost oblíbené zpěvačky zasáhla také její kolegy. Pavol Habera, Calin a Jakub Prachař museli soutěžící hodnotit bez ní. Právě Calin přiznal, že během natáčení nastaly okamžiky, kdy by zkušenosti jejich kolegyně přišly vhod.
"Určitě byly situace, kdy jsem si říkal, že Ewa by to zvládla lépe než my," uvedl. Podporu zpěvačce vyjádřili také fanoušci, kteří jí prostřednictvím dojemných vzkazů přáli především brzké uzdravení. Prachař si odnesl nečekaný suvenýr
Přestože se natáčení neslo ve znamení absence jedné z hlavních hvězd, o překvapivé momenty nebyla nouze. Postarala se o ně soutěžící Kristína Turcelová, která si na casting přinesla tetovací strojek. Její neobvyklá výbava okamžitě zaujala Jakuba Prachaře. Ten nakonec neodolal a rozhodl se, že si přímo během natáčení nechá vytvořit nové tetování. Talentovaná rusovláska mu na předloktí vytetovala nápis "Otec, ucho". Herec si tak ze SuperStar odnesl skutečně originální a především trvalou památku.
Zdroj: Aplausin.cz/TN Nova