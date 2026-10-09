Transformers se vrátí i s Michaelem Bayem. Na roboty bude dohlížet i filmová legenda

Franšíza Transformers ještě neřekla své poslední slovo. Paramount chystá nový film, který uvedou původní tvůrci série. Steven Spielberg a Michael Bay se pokusí skomírající sáze vdechnout nový život.
Transformers
jsou hodně zvláštní franšíza. První snímek z roku 2007 byl obřím hitem, který vydělal přes 700 milionů a spustil sérii výrazných blockbusterů. Jak série postupovala, byla čím dál šílenější, až nakonec zanikla a hrdinné autoboty jsme viděli až v animáku Transformers Jedna
. Obří roboti mají ale stále své fanoušky a pořád mají potenciál k vydělání obří sumy peněz, a tak Paramount a Hasbro ještě jednou spojují síly. Do hry přitom vracejí Stevena Spielberga
.
Ten by se měl soustředit na tvůrčí stránku věci, k produkci studio přizvalo Lorenza di Bonaventuru a k režii se chce vrátit Michael Bay. Právě tato tři jména přitom kdysi pomohla zažehnout popularitu Transformerů prvním počinem z roku 2007 a proměnit populární hračky a hrdiny animovaných seriálů v generátor miliard. Nyní dostanou šanci historii zopakovat osmým dílem původní hrané série.
Scénář píše Jason Fuchs, který nedávno pracoval na hororovém seriálu TO: Vítejte v Derry. Bližší detaily o příběhu nejsou známy, protože film je v raných fázích, a nedá se tak mluvit ani o obsazení. O nových Transformerech jedná relativně nové vedení od roku 2025, kdy začala jednání se Spielbergem. Zdá se, že nyní konečně došlo k jisté dohodě a k sérii se vrátí tvůrci, jimž se před 19 lety podařilo ságu rozběhnout. Michael Bay vyjadřuje touhu vrátit se k bitkám gigantických robotů už nějakou dobu a o režisérský post projevil zájem poté, co si přečetl Fuchsův scénář.
První Transformers měli přesně tu atmosféru, jaká se od Spielberga a Baye dala čekat. Na jednu stranu snímek fungoval jako drama o prvním kontaktu obyčejného člověka a bytostí z jiného světa. Bay dal snímku svůj cit pro akci a schopnost proměnit kameru v oddaného fetišistu nejen akčních scén a všeobecné destrukce, ale také propracované mechaniky luxusních aut, měnících se během pohybu v humanoidní stroje. Zatím není jisté, kdy Transformers uvidíme, v každém případě máme záruku, že se může vrátit jejich původní kouzlo.
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Zdroj: Deadline