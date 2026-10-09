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Pražský orloj nepostavil mistr Hanuš. Jak slavná pověst zastínila jeho skutečného tvůrce

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Pověst o hodináři, kterého pražští radní nechali oslepit, aby svůj stroj nemohl zopakovat, zná téměř každý. Historické doklady však vedou k jinému jménu a mnohem staršímu datu. Za pohyblivými figurami navíc čeká pozoruhodný mechanismus, který dodnes připomíná, že lidé kdysi měřili čas jinak než my.
Pražský orloj nepostavil mistr Hanuš. Jak slavná pověst zastínila jeho skutečného tvůrce

Pražský orloj nepostavil mistr Hanuš. Jak slavná pověst zastínila jeho skutečného tvůrce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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