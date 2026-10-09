Pokora není její silná stránka. Slováková se přirovnala k Lele Ceterové a fanoušci Oktagonu jí to nandali

Tři týdny po turnaji OKTAGON 93, kde Radek Roušal prohrál a vyvázl se zlomenou rukou, se jeho partnerka Nela Slováková rozhodla veřejně vysvětlit, proč ji organizace na svém profilu ukazuje tak často. VIP život zaznamenal, že
místo uklidnění situace ale přilila olej do ohně. Ve vyjádření na Instagramu, které přepsala česká i slovenská média, prohlásila: „V jistém smyslu jsme s Radkem trochu nástupci Karlosa a Lely… patřili mezi nejsledovanější páry OKTAGONu. Tak to je, ať chcete nebo ne.“ Dodala, že jsou „středobodem pozornosti“ a že ji OKTAGON ukazuje proto, „protože to lidi zajímá“. Fanoušci, kteří na profilu organizace chtěli vidět sport, reagovali okamžitě a ostře. Co přesně Slováková řekla a proč
Spouštěčem celé kauzy nebyl jeden post, ale postupné hromadění. Po Roušalově prohře 12. září se na instagramovém účtu OKTAGONu objevilo několik záběrů, v nichž figurovala právě Slováková. Kritici jí podsouvali, že je „naštvaná, protože není středem pozornosti“. Ona kontrovala:
v tu chvíli už věděla o Roušalově zranění a seděla tam ze strachu o něj. Jenže místo aby nechala věc vyšumět, přešla začátkem října do protiútoku. Podle Aktuality argumentovala „milionovými zhlédnutími“ a vrcholem bylo právě přirovnání ke zřejmě nejviditelnějšímu páru Vémola–Ceterová. Fanoušky to zvedlo ze židle a psali, že pokora asi není její silná stránka. Fanoušci odpověděli jasně
Pod příspěvky OKTAGONu se podle přepisů objevily dvě linie kritiky:
Proti obsahové strategii: „Méně Nely, více Oktagonu,“ psali sledující. „Odmítám už tohle sledovat, dnes už stačilo! Všude jen Nela, Nela a Nela.“ Někteří hrozili odhlášením odběru. Proti Slovákové osobně: posměšky kvůli outfitům, výrazu po zápase i údajnému „egotripu“. Tato rovina už překračovala věcnou kritiku a mířila na osobnost, ne na obsah.
Roušal se od partnerky nedistancoval. Naopak, krátce po zápase jí veřejně poděkoval a omluvil se za své chování v přípravě.
„ přiznal na Instagramu. Slováková pak operovala formulí „jak řekl Radek: Prohráli jsme boj, ale ne válku.“ Stále jako jednotka. Měla se mnou krušné období,“ Čísla, která srovnání s Vémolou a Ceterovou nepodrží
Přirovnání k nejslavnějšímu páru českého MMA zní efektně. Ale čísla vyprávějí složitější příběh.
Účet Sledující na Instagramu (říjen 2026) OKTAGON MMA cca 915 000 Nela Slováková cca 613 000 Lela Vémola cca 433 000 Karlos Vémola cca 429 000 Radek Roušal cca 133 000
Na první pohled Slováková vede, má větší dosah než Lela i Karlos jednotlivě. Jenže sportovní váha obou dvojic je nesrovnatelná. Vémola je podle oficiálního profilu OKTAGONu „jedním z nejpopulárnějších českých MMA zápasníků“,
jeho zápasy trhaly rekordy sledovanosti, jen Vémola vs. Végh 3 přitáhl 28 tisíc diváků do Edenu. Roušal je viditelný, ale na této historické úrovni značky ještě není. A právě tady srovnání kulhá: Slováková přenáší svůj osobní mediální dosah na sportovní pozici partnera, která mu zatím nepatří. Dva světy jednoho feedu
Celý spor ale není jen o egu jedné influencerky. Je to střet dvou publik, která OKTAGON záměrně oslovuje. Hardcore fanoušci boje chtějí výsledky, rozbory technik a zákulisí příprav. Lifestylové publikum, a to je segment, který organizaci pomáhá růst za hranice MMA bubliny,
táhnou vztahové příběhy, outfity u klece a partnerské drama. Slováková je pro OKTAGON užitečný nástroj právě v tom druhém segmentu. Jejích 613 tisíc sledujících představuje zásah, který čistě sportovní obsah nezajistí. Organizace to ví a vědomě s tím pracuje, i když to oficiálně nekomentuje. Zdroj fotografie: Nextfoto
Krátkodobě Slovákové kontroverze paradoxně pomáhá. Konflikt generuje komentáře, články, a právě ta „milionová zhlédnutí“, kterými argumentuje. Dlouhodobě ale posiluje polarizaci: upevní publikum, které ji sleduje kvůli výraznosti, a zároveň zabetonuje skupinu, která ji na profilu sportovní organizace vidět nechce.
Roušal mezitím oznámil operaci zlomené ruky. Až se vrátí do klece, bude mít šanci dokázat, že srovnání s Vémolou stojí i na sportovní ose. Do té doby ho v dosahu přebíjí jeho vlastní partnerka, a to je přesně ten druh asymetrie, který hardcore MMA fanoušky spolehlivě dráždí.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová