Koleno vyřadilo Sinnera do konce roku. Přijde o Turín, Davis Cup i první místo

Koleno vyřadilo Sinnera do konce roku. Přijde o Turín, Davis Cup i první místoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Koleno vyřadilo Sinnera do konce roku. Přijde o Turín, Davis Cup i první místoZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 09.10.2026 08:24
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