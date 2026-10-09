Podzimní víkend láká na pestrý program za jakéhokoli počasí. Vyrazit můžete vstříc venkovním radovánkám, jako je drakiáda v Rosicích, nebo za kulturou a zábavou na festival KOMA, filmovou přehlídku Tukino a turnaj v retro videohrách v Technickém muzeu.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na turnaj v retro videohrách, festival či drakiádu
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...