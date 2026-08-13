Banány nezčernají ani po týdnu. Stačí udělat 1 věc, kterou zná málokdo

Přinesete domů krásně žlutý trs a za pár dní z něj koukají hnědé skvrny a měkká dužina. Spousta lidí to bere jako nevyhnutelný osud každého banánu. Přitom stačí jeden drobný zásah hned po nákupu a ovoce vydrží pěkné podstatně déle. Nepotřebujete k němu nic než to, co máte doma v šuplíku.
Zabalte stopku a zrání se zpomalí
Tím trikem je obalení stopky trsu. Utrhnete kousek potravinové fólie nebo alobalu a pevně jím ovinete horní část, kde jsou banány srostlé dohromady. Někdo místo fólie sáhne po širší lepicí pásce a funguje to stejně dobře.
Máte-li chvíli navíc, rozdělte trs na jednotlivé kusy a stopku každého banánu zabalte zvlášť. Když spěcháte, postačí obalit celou společnou stopku. Rozdíl uvidíte během pár dnů: ošetřené banány zůstanou žluté a pevné o poznání déle než ty, co leží volně v míse.
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Za rychlým hnědnutím stojí plyn etylen. Plod si ho tvoří sám a bere ho jako spouštěč, po kterém se rozjede zrání. Čím víc se ho kolem plodu drží, tím rychleji se tvrdý zelený škrob promění v cukr a slupka ztmavne.
A zrovna ze stopky ho uniká nejvíc. Když ji obalíte, zadržíte část plynu přímo u zdroje a k dužině se ho dostane míň. Zrání se tím nezastaví, jen citelně zpomalí. A přesně o to jde.
Rozdělte trs a držte ho dál od jablek
Když plody leží těsně v trsu, sytí jeden druhého vlastním etylenem a celý trs uzraje rychleji. Jakmile je oddělíte a dopřejete jim trochu místa, každý plod si zraje vlastním tempem.
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Velkou roli hraje i to, co leží vedle. Jablka, hrušky, avokádo nebo rajčata vypouštějí etylenu spoustu a ve společné míse s banány celé zrání rozjedou naplno. Zaplněná ovocná mísa je sice pastva pro oči, jenže právě takové sousedství banánům škodí. Dejte jim vlastní kout, ideálně chladnější a mimo dosah slunce, radiátoru nebo trouby.
Pomůže i zavěšení trsu. Zavěšený trs se nikde nemačká pod vlastní tíhou a vzduch mezi plody volně cirkuluje.
Kdy dává lednice smysl a kdy banánům uškodí
S ukládáním banánů do lednice je to trochu složitější. Zelené a nedozrálé kusy do ní nedávejte vůbec. Zima totiž zrání zabrzdí, dužina zůstane tuhá a škrobovitá a ke své pravé sladké chuti už nedojde, takže vás nejspíš zklame.
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Jiná situace nastává u banánů, které už zežloutly a začínají hnědnout. Těm lednice naopak prospěje. Navenek plod zčerná, ovšem dužina si uvnitř udrží pevnost i dobrou chuť. Získáte tak ještě pár dní k dobru.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stav banánu Patří do lednice? Co se stane Zelené a nedozrálé Ne Zima zrání zabrzdí, dužina zůstane tuhá a škrobovitá a banán už pořádně nedozraje. Zežloutlé a začínající hnědnout Ano Navenek plod zčerná, ovšem dužina si uvnitř udrží pevnost i chuť a získáte pár dní k dobru. Hnědé banány nevyhazujte
I když trik nestihnete a banány přece jen přezrají, do koše je neházejte. Právě hodně zralé, tmavě tečkované kusy jsou nejsladší a nejvoňavější. Rozmačkejte je do těsta a upečte vláčný banánový chlebíček nebo z nich udělejte lívance.
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Druhá možnost je mrazák. Oloupané a na plátky pokrájené kousky v něm přečkají i několik měsíců. Skvěle pak zahustí ranní smoothie nebo z nich uděláte domácí nanuk. Jeden malý pohyb se stopkou vám tak ušetří peníze i zbytečně vyhozené jídlo.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-zabranit-hnednuti-bananu-skladovani-folie-lednice, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/banany-skladovani-hnednuti-zrani-prodlouzeni-navod/, https://www.vlasta.cz/inspirace/banany-jak-uchovat-dele-cerstve-trik-folie/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/aby-banany-nezcernaly-30000406.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uchovat-banany-osvedcene-rady-a-tipy/