White brzdí korunovaci Makhacheva. Na debatu o jeho místě mezi nejlepšími je ještě časPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
White brzdí korunovaci Makhacheva. Na debatu o jeho místě mezi nejlepšími je ještě čas
Bývalý neporažený talent portorického boxu Prichard Colón zemřel ve čtvrtek na Floridě. Od zápasu s...
Will Fleury odmítá Muradovovu nabídku odvety v těžké váze a trvá na boji o pás polotěžké divize. Spor o...
Lucia Szabová už podle Ondřeje Novotného v Oktagonu další zápas nepřidá a míří do UFC. Zámořská organizace...
Islam Machačev má tři malé děti a nechce, aby si jednou vydělávaly profesionálním sportem. Vlastní...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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