Platíte na dovolené kartou? Stisknete jedno tlačítko na terminálu, které vás zmate, a zaplatíte stovky korun navíc

Stojíte v chorvatské restauraci, číšník přinese terminál, vy přiložíte kartu, a na displeji vyskočí otázka, ve které měně chcete platit. Koruny vypadají bezpečně. Rozumíte částce, nemusíte přepočítávat. Jenže právě tím souhlasíte s přepočtem, který provede někdo jiný než vaše banka, s vlastním kurzem a vlastní přirážkou. Říká se tomu dynamická konverze měny, anglicky Dynamic Currency Conversion (DCC). Není to podvod, je to legální služba. Ale téměř nikdy se vám nevyplatí.
Co je to „zmatkové tlačítko“ a proč nemá jeden název
Neexistuje jedno univerzální tlačítko, které by na všech terminálech vypadalo stejně. Někde uvidíte „Platba v CZK“, jinde „Pay in your home currency“, „Accept conversion“ nebo prostě nabídku částky přepočtené do korun vedle částky v místní měně. Společný jmenovatel je jediný: terminál pozná, že vaše karta je vedená v jiné měně, než v jaké obchodník účtuje, a nabídne vám přepočet na místě.
Proč to mate? Protože domácí měna působí srozumitelněji. Vidíte koruny, cítíte kontrolu. Visa sama přiznává, že mnoho držitelů karet DCC nezná nebo mu plně nerozumí. Evropská komise i karetní asociace přitom požadují, aby nabídka byla neutrální, bez zvýrazněných tlačítek, bez barevného odlišení, bez formulací tlačících k přepočtu. Realita na terminálech v turistických oblastech bývá jiná. Když vás obsluha nebo displej fakticky směruje k platbě v korunách, je to za hranou pravidel, ne jejich vzorové použití.
Kolik korun navíc reálně zaplatíte
Přirážka DCC nemá jednu pevnou sazbu. Záleží na poskytovateli přepočtu, na zemi, na typu transakce. Data ale mluví jasně.
Evropská spotřebitelská organizace
BEUC shrnula výsledky testů německé Stiftung Warentest: u plateb v obchodech se přirážka pohybuje kolem 2–5 %, u výběrů z bankomatů a DCC obecně 2,6–12 %. V extrémních případech naměřili ztrátu 13,7 %.
Co to znamená v korunách při útratě odpovídající 5 000 Kč:
Přirážka DCC Kolik zaplatíte navíc 2 % cca 100 Kč 3,75 % cca 188 Kč 5 % cca 250 Kč 12 % cca 600 Kč 13,7 % cca 685 Kč
Na jedné větší platbě jsou to desítky až stovky korun. Za týdenní dovolenou s několika platbami kartou se snadno dostanete na vyšší stovky, v extrému přes tisícovku. A to jen proto, že jste na displeji zvolili korunu místo eura nebo liry.
Důležitý detail: na DCC obvykle vydělává nejen poskytovatel přepočtu, ale i samotný obchodník. Worldline v jednom ze svých programů uvádí 1,2% podíl z hodnoty transakce pro obchodníka. Hotel i restaurace mají motivaci, aby DCC prošlo.
Chorvatsko, Turecko, Egypt, kde všude na to narazíte
Stiftung Warentest ve svém testu narazila na DCC v 15 z 23 testovaných neeurových zemí. Nejde o okrajový jev.
U Chorvatska si dejte pozor na častý omyl. Od 1. ledna 2023 je Chorvatsko v eurozóně, kuny už neexistují. DCC tam ale funguje dál, jen v jiné podobě: terminál vám místo přepočtu z kun nabídne přepočet z eura do korun. Riziko je stejné, jen měna na druhé straně se změnila.
V Turecku DCC reálně nabízí na bankomatech i terminálech například Ziraat Bank, největší turecká banka. V Egyptě má DCC přímo v obchodních podmínkách pro terminály banka CIB. Obě země ale leží mimo EU, takže tam nelze spoléhat na unijní pravidla transparentnosti, která vyžadují zobrazení přirážky v procentech proti referenčnímu kurzu ECB. V rámci EU a EHP tato povinnost platí: od 19. dubna 2020 musí poskytovatel DCC ukázat, kolik přesně na přepočtu zaplatíte navíc.
Jak se DCC vyhnout jednou provždy
Existuje jedno pravidlo, které si stačí zapamatovat:
v zahraničí vždy volte měnu země, kde platíte. V Chorvatsku euro, v Turecku liru, v Egyptě libru. Kdykoli terminál nebo bankomat nabídne koruny, odmítněte.
Konkrétní postup u terminálu:
Před potvrzením zkontrolujte, v jaké měně je konečná částka na displeji. Pokud vidíte CZK nebo „měnu karty“, zvolte druhou možnost, tedy místní měnu obchodníka. V bankomatu hledejte volbu „without conversion“ nebo „bez přepočtu“. Když obsluha předala terminál už s částkou v korunách, platbu zrušte a řekněte: „Prosím, zadejte to v místní měně.“ Vždy si vezměte účtenku. ČNB výslovně upozorňuje, že pozdější reklamace DCC bývají obtížné.
Některé české banky navíc umožňují DCC zablokovat předem.
Fio banka nabízí v internetovém i mobilním bankovnictví blokaci transakcí s nevýhodným kurzem DCC. Raiffeisenbank má v aplikaci přepínač „Výběry s převodem měny (DCC)“. Česká spořitelna zase nabízí multiměnovou kartu, kde platíte přímo z cizoměnového účtu bez jakéhokoli přepočtu.
A pozor, i při správné volbě místní měny si vaše banka účtuje vlastní kurzovou přirážku. MONETA například uvádí 3,2 %. Minimum je tedy vždy platit v místní měně. Optimum je místní měna plus karta s nízkou vlastní přirážkou nebo cizoměnový účet.
Proč to EU rovnou nezakázala
Evropská unie DCC nezakázala, ale zvolila cestu vynucené transparentnosti. Od roku 2020 musí poskytovatel přepočtu ukázat procentní přirážku proti referenčnímu kurzu ECB i celkovou částku, která vám bude stržena. Smyslem je, abyste mohli porovnat náklady DCC s převodem, který by provedla vaše vlastní banka. Visa navíc ve svých pravidlech zakazuje předvolení DCC, souhlas musí být aktivní, výslovný, bez nátlaku.
Jenže pravidla na papíře a realita na terminálu v přímořském letovišku jsou dvě různé věci. Proto je nejspolehlivější obranou vlastní reflex: cizí měna na displeji je správná volba, koruny jsou podezřelá nabídka navíc.
Než příště přiložíte kartu k terminálu, podívejte se na displej o vteřinu déle. Ta vteřina vám může ušetřit víc než stovku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík