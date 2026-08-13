Inspekce narazila v supermarketu na závadné maso. Obsahovalo velmi nebezpečný typ salmonely

Kontrola odhalila v baleném krůtím mase nebezpečnou bakterii Salmonella Kentucky. Problematická šarže už v obchodech není, zákazníci ji však mohou mít uloženou v mrazáku. Lidl proto varuje před konzumací a nabízí vrácení peněz i bez účtenky.
Inspekce v supermarketu odhalila závadné maso: Obsahovalo velmi nebezpečný typ salmonely.
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