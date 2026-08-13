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Nejlepší data má kreatin, ale ani to není „všelék“.Biotechnoložka radí, kdy mají doplňky stravy smysl a kdy jen tunelují peněženku

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Ranní hrst hořčíku, vitamínu C, omega-3 a vitamínu D místo snídaně – tak podle biotechnoložky léčiv Bohumily Zimákové vypadá běžná realita mnoha lidí, kteří se snaží o co nejdelší a nejzdravější život. V rozhovoru pro Longevity podcast Hospodářských novin ale upozorňuje, že bezhlavé kombinování doplňků stravy může být nejen zbytečné, ale v některých případech i rizikové.
Nejlepší data má kreatin, ale ani to není „všelék“.Biotechnoložka radí, kdy mají doplňky stravy smysl a kdy jen tunelují peněženku

Nejlepší data má kreatin, ale ani to není „všelék“.Biotechnoložka radí, kdy mají doplňky stravy smysl a kdy jen tunelují peněženku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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