Podzim České televize: Návrat populární kriminálky, queer romance i pátrání s Hřebíčkovou

Jedním z nejzajímavějších titulů je dvoudílné válečné drama Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Drsná televizní minisérie ukazuje titulní hrdinku, dceru Němce a Češky žijící v Brně během druhé světové války, která čelí brutalitě odsunu. Série se odehrává ve dvou časových rovinách a pracuje s motivy bolesti, traumatu a odpuštění. Divák se může těšit na hrůzy konce války ve vší syrovosti i hořké uvědomění, že nejen nacisté se chovali odsouzeníhodně.
Zároveň se dočkáme nových seriálů, například vztahovky Jana Hřebejka a Martiny Formanové s názvem Na tělo. V centru dění je sedm bývalých spolužáků, kteří se ve svých životech od školy dost posunuli. Jeden třídní sraz po letech odhalí, jak moc jim jejich dosavadní životní směr vyhovuje. Zároveň na srazu padají masky, zažehávají se nové jiskry a přehodnocují se životní volby. Stejně tak seriál sleduje děti hrdinů, které mají své vlastní starosti. Seriál slibuje situační humor a kvalitní herce; objeví se například Tatiana Dyková, Mikuláš Křen, Tomáš Měcháček, Viktor Tauš, Iva Janžurová nebo Bolek Polívka.
Na mládež se zaměří seriál Filter. Jeho hrdina, patnáctiletý Matty (Antonio Šoposki), se chystá přestoupit na uměleckou střední školu. Když se seznámí s charismatickým vrstevníkem Radkem (Adam Buš), prožívá svou první velkou lásku. S Radkem ale není nic jednoduché a Mattyho čeká relativně drsná cesta k dospělosti. Seriál nechává diváka nahlédnout do LGBTQ+ prostředí, aniž by se zdálo, že mu ukazuje něco nenormálního. Matty prochází problémy, které zná jednoduše každý, a i když si tvůrci dávali záležet na tom, aby hrdinové věrohodně působili jako současná mládež, včetně používání technologií a jazyka prodchnutého anglicismy, je jejich jednání i smýšlení pro diváka srozumitelné. Seriál byl uveden na festivalu v Karlových Varech.
Šestidílný krimiseriál Hec Michala Samira se odehrává v pohraniční vesnici Kouty, kde jedné noci shoří kostel. V jeho troskách je nalezeno ohořelé tělo a vyšetřováním je pověřena kriminalistka Alena (Petra Hřebíčková). Vesnice odkrývá síť vztahů a postav s temnými tajemstvími, mezi nimiž vyniká svědomím sužovaný kněz Vojtěch (Stanislav Majer). Seriál by se měl zaměřit na atmosféru sevřené a problematické komunity, tvůrci jej zároveň popisují jako neo-western, takže se snad můžeme těšit na atmosférický thriller.
Milovníci kriminálek se mohou těšit také na třetí sérii oblíbeného seriálu Docent. Scénář opět píše bývalý kriminalista a autor Případů 1. oddělení Josef Mareš a do hlavních rolí se vracejí Ivan Trojan, Tereza Ramba a Ondřej Vetchý. Docent Stehlík, kapitánka Fousová a major Šera se pod režijní taktovkou Jiřího Stracha pustí do vyšetřování série zmizení.
Na děti čekají na ČT art nové pohádky, Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy mravence a Pták Noh a ptáček Nožička. Zároveň se s druhou řadou vrací Elin supertajný deník. Dětské publikum se ČT snaží potěšit i v kinech, kam míří koprodukční animovaný film Tajemství Křišťálové planety. Česká televize se podílela i na dalších kinopremiérách, například válečném dokumentu Osamělý vlk, dramatu Chica Checa nebo časosběrných dokumentech Kdyby se holubi proměnili ve zlato a Bára Basiková.
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Zdroj: Česká televize