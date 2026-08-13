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Podzim České televize: Návrat populární kriminálky, queer romance i pátrání s Hřebíčkovou

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Česká televize neusíná na vavřínech a stejně jako komerční stanice v těchto dnech oficiálně představila program na podzim. Čekají nás seriály pro mládež, rodinná komedie i český neo-western.
Podzim České televize: Návrat populární kriminálky, queer romance i pátrání s Hřebíčkovou

Podzim České televize: Návrat populární kriminálky, queer romance i pátrání s Hřebíčkovou

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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