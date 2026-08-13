Ležela v každé kredenci a nikdo si jí nevšímal. Dnes za ni sběratelé nabízejí až 50 000 Kč

Modrobílá porcelánová souprava se svátečním leskem stála za sklem kredence skoro v každé domácnosti. Vytáhla se párkrát do roka, jinak jen zapadala prachem a nikdo jí nevěnoval pozornost. Právě takový nenápadný kus dnes umí pořádně překvapit, protože zájem sběratelů o starý porcelán rok od roku roste.
Modrý vzor doputoval do Čech přes Míšeň
Vzor, kterému u nás říkáme cibulák, s cibulí vlastně nemá nic společného. Jeho kořeny sahají do saské Míšně, kde tamní malíři někdy před rokem 1740 okoukali modrobílé ladění z dováženého čínského porcelánu. Ornament ve skutečnosti tvoří stylizované květy a plody, jenže dřívějším Evropanům celá kompozice připomínala cibuli natolik, že přezdívka porcelánu zůstala až do dneška.
K nám dorazil o víc než sto let později. Od roku 1885 maluje modrobílý dekor porcelánka v Dubí u Teplic, dodnes jediný tuzemský výrobce pravého cibuláku zdobeného tradiční podglazurovou technikou.
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Starý porcelán prožívá druhou mladost. Na dražbách i v galeriích přibývá kupců a oblibě cibuláku pomáhá i současná vlna nostalgie po retru. Sběratelé ovšem nesahají po čemkoli modrobílém. Cení si hlavně starších ručně malovaných kusů a ucelených souprav bez stop každodenního používání. Platí jednoduchá úměra: čím vzácnější tvar a čím lepší stav, tím vyšší nabídka.
Otočte ji dnem vzhůru
Skutečnou cenu často určuje maličkost, kterou běžný majitel přehlédne. Klíč najdete na spodní straně kusu. Právě značka pod glazurou napoví, odkud porcelán pochází a zhruba z jaké doby je.
Zkušené oko pozná původ a přibližné stáří porcelánu podle tvaru, glazury a hlavně značky na dně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dva zkřížené meče používá německá Míšeň a řadí se k historicky nejstaršímu porcelánovému značení na kontinentu. Pravý dubský cibulák poznáte podle korunky nad velkým písmenem D doplněné nápisy Original Bohemia a Zwiebelmuster. Tady je dobré znát jeden rozšířený omyl, před kterým varuje i samotná porcelánka v Dubí: meče nikdy nepoužívala, i když jí je spousta internetových rad mylně připisuje. Nejstarší dubské kusy do roku 1956 dokonce legálně nesly oválné označení Meissen, protože továrna kdysi odkoupila práva od míšeňské firmy. Pokud na dně nenajdete žádnou značku nebo jen anglický popisek jako Hand Made či Porcelain, půjde nejspíš o levnou sériovou kopii.
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Pravost si můžete hrubě ověřit i doma. Podle sběratele historické keramiky Ladislava Vacka má tvrdý porcelán proti silnému světlu jemně prosvítat, „jako by v sobě držel měsíční svit, a při jemném poklepu musí jasně zvonit,” řekl pro server Dotyk.
Od stokorun po desetitisíce
Cenové rozpětí je opravdu široké a rozhoduje o něm stáří, značka, vzácnost a hlavně stav. U novějších mís a hrnků z Dubí se pohybujeme v řádu stovek korun. Renomovaná starší značka v pěkném stavu se přehoupne do tisíců a ojedinělý talíř dokáže atakovat i desetitisícovou hranici.
Úplně jinou ligou jsou ucelené historické soupravy. Za kompletní starou sadu v dobrém stavu, obzvlášť míšeňského původu, se ve starožitnictvích a na aukcích platí 50 000 až 70 000 korun. Sběratelé přitom touží po bezvadném celku, a tak hodnotu srazí klidně o desítky procent i jediná vada, ať už jde o naťuknutou hranu, vlasovou prasklinu nebo dřívější lepení.
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Orientační ceny podle typu kusu shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Novější mísa nebo pár hrnků z Dubí řádově stovky korun Starší kus renomované značky tisíce korun Ojedinělý talíř přes deset tisíc korun Kompletní stará sada (obzvlášť míšeňská) 50 000 až 70 000 korun Než ji odnesete do bazaru
Pokud doma na podobnou soupravu narazíte, neprodávejte ji hned prvnímu zájemci. Nejdřív si udělejte pořádnou fotodokumentaci, tedy celek, jednotlivé kusy z obou stran a hlavně makro záběr značky na dně. Ten pak srovnáte s dobovými přehledy, které výrobci i obchodníci se starožitnostmi běžně zveřejňují. Projděte zároveň hrany kvůli oťukům a prasklinám a spočítejte, kolik dílů servisu vám vlastně zbylo.
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U dražších kousků se vyplatí oslovit dražební síň nebo znalce v oboru. Posudek často zvládnou i z ostrých fotek. A dokud nevíte, co doma máte, porcelán rozhodně nedávejte do myčky ani na něj nepouštějte agresivní čisticí prostředky, protože poškozená glazura hodnotu jen sníží.
Zdroje: https://cesky.porcelan.cz/cs/jak-poznat-pravy-cibulak, https://www.ireceptar.cz/hobby/hodnota-cibulaku/, https://www.dotyk.cz/magazin/porcelan-porcelanove-nadobi-servis-domacnost-starozitnost-sberatel-znacka-investice/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-vlastni-tento-stary-typ-porcelanove-sady-cibulak-ziskal-jackpot-tato-konkretni-znacka-stoji-tisice, https://www.antikpraha.cz/znaceni-porcelanu, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/cibulak/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/