Godla vyprávěl Prušinovskému historky z vězení a vznikl z nich seriál. První ukázka vyvolala bouřlivé ohlasy

Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla, FOTO: distr. Oneplay
Televize Nova na podzim představí nový desetidílný komediální seriál Oddíl B z vězeňského prostředí. Námět čerpá ze skutečných životních zážitků, které si za mřížemi na vlastní kůži prožil Zdeněk Godla. Očekávaný televizní projekt vyvolává u publika už před svou premiérou obrovské emoce a vášnivé debaty. Diváci se těší na další výrazné dílo osvědčené tvůrčí dvojice Jana Prušinovského a Petra Kolečka, na sociálních sítích se ovšem objevuje i velmi ostrá kritika. Vzpomínky na celu ožívají před kamerou
Základem celého příběhu se staly zcela reálné historky vyprávěné přímo na natáčení. Zdeněk Godla svými vzpomínkami bavil početný štáb už při práci na dřívějším televizním projektu
. Režisér Jan Prušinovský tehdy s překvapením sledoval, jak herec na těžkou dobu strávenou za katrem vzpomíná s upřímným humorem. Most
Podle tvůrců šlo mnohdy o vyprávění natolik absurdní a nepochopitelné, že by je nikdo od stolu nevymyslel. Z těchto drobných příběhů se postupem času zrodil ucelený námět pro nový dramatický formát. Zkušený režisér si následně chtěl veškeré informace ověřit a nasát atmosféru přímo na místě.
„Pro spoustu odsouzených je vězení nuda, pohled z okna a přežít den,“ vysvětlil režisér. Pro velké množství lidí ve výkonu trestu podle něj nápravné zařízení představuje jedinou funkční rodinu nebo dokonce pravidelné zaměstnání. Tísnivý pocit po osobní exkurzi
Hlavní postavou nového seriálu bude dvacetiletý David Broulík, kterého ztvárňuje mladý herec Tadeáš Moravec. Tento hrdina právě nastupuje k několikaletému výkonu trestu, rodině a přítelkyni ale z ostudy raději namluví historku o nečekaném odjezdu do cizinecké legie.
Jako naprostý nováček následně velmi rychle poznává nekompromisní pravidla fungování uvnitř odloučené komunity věznice. Začíná si hledat potřebné spojence a ze dne na den musí čelit nebezpečným protivníkům.
Scenárista Petr Kolečko přiznal, že měl o nápravných zařízeních zcela zkreslené představy. Myslel si totiž, že by pobyt v cele v pohodě zvládl a ve volném čase by mohl třeba napsat knihu. Stačila mu ovšem jediná osobní návštěva opravdové věznice a odnášel si domů velice tísnivý pocit. Napsané situace nakonec plně odrážejí každodenní surovou realitu. Tvůrci už zveřejnili první ukázku.
Drsné prostředí budí vášnivé debaty
Na sociálních sítích vyvolalo zveřejnění první upoutávky nečekaně bouřlivou diskuzi. Velká část početného publika se na podzimní uvedení v rámci platformy Oneplay nesmírně těší a očekává kvalitní podívanou. V mnoha komentářích padají pochvalné reakce na zvolené herecké obsazení i velmi nezvyklé téma.
Vedle stovek nadšených ohlasů ovšem zaznívají mnohem kritičtější hlasy. Někteří diskutující
poměrně drsně vyčítají jeho osobní finanční problémy a radí mu začít platit nashromážděné dluhy. Zastánci oblíbené televizní tváře naopak v debatě odrážejí osobní útoky a brání právo na soukromí. Godlovi
Dalším divákům spíše vadí samotné vězeňské prostředí plné šikany a fyzického násilí, na které se odmítají dívat. Objevila se i kritika způsobu prezentace romské menšiny v podobných komediálních projektech. Pozorní uživatelé si v ukázkách také všímají konkrétních lokací a bezpečně poznávají skutečnou věznici Nové Sedlo, kde filmaři celou sérii točili.
Maximální snaha o autenticitu
Připravovaný seriál slibuje divákům vysoce otevřený a nezkreslený pohled do prostředí, kam se běžný člověk většinou nikdy nepodívá. Ředitel vývoje skupiny Nova Michal Reitler veřejně oceňuje především skvěle fungující dynamiku mezi oběma autory.
Scenárista umí být ke svým napsaným postavám velmi krutý, jeho režisérský kolega k nim naopak na place chová velké sympatie. Přesně z tohoto autorského napětí vznikají skutečně silné televizní momenty.
Televizní novinka má obsahovat mnohem více kruté reality, než budou lidé doma v obývácích ochotní uvěřit. Právě obrovská vynalézavost odsouzených při řešení krizových situací se stala hlavním hnacím motorem pro všech deset natočených epizod.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, facebook).