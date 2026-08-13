Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Godla vyprávěl Prušinovskému historky z vězení a vznikl z nich seriál. První ukázka vyvolala bouřlivé ohlasy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový seriál Oddíl B sází na autentické prostředí věznice a drsné historky Zdeňka Godly. První ukázky na sociálních sítích vyvolaly velmi nečekanou vlnu emocí.
Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla

Oddíl B. Marsell Bendig a Zdeněk Godla

Zdroj: FOTO:distr. Oneplay
Reklama
Další články z ReadZone
Kraus s Chýlkovou vyvrátili fámy společným videem. Herečka si měla do bytu nastěhovat mladého muže
Kraus s Chýlkovou vyvrátili fámy společným videem. Herečka si měla do bytu nastěhovat mladého muže
Ulice: Nečekané přátelství, rodičovské zásahy a obavy o Rosťu
Ulice: Nečekané přátelství, rodičovské zásahy a obavy o Rosťu

Seriál Ulice přináší po prázdninách nečekaný zvrat kolem zavřeného Království hraček. Záchrana starého...

Catherine Bell ze seriálu JAG ukázala svou proměnu. V 58 letech se podle svých slov cítí silnější než před 20 lety
Catherine Bell ze seriálu JAG ukázala svou proměnu. V 58 letech se podle svých slov cítí silnější než před 20 lety

Herečka Catherine Bell oslaví 58. narozeniny. Hvězda seriálu JAG překonala vážnou nemoc a dnes se může...

Šimon a Matouš záměrně zmátli celé generace diváků. Mnozí si je dodnes pletou s Budem Spencerem a Terencem Hillem
Šimon a Matouš záměrně zmátli celé generace diváků. Mnozí si je dodnes pletou s Budem Spencerem a Terencem Hillem

Spousta diváků komedie Šimon a Matouš žila desítky let v obrovském omylu. Skutečná identita oblíbených...

Táňa Pauhofová slaví 43 let. Kvůli situaci na Slovensku se svým o 10 let mladším manželem zvažuje stěhování do Česka
Táňa Pauhofová slaví 43 let. Kvůli situaci na Slovensku se svým o 10 let mladším manželem zvažuje stěhování do Česka

Slovenská herečka Táňa Pauhofová slaví narozeniny a otevírá kapitolu plnou životních změn. Zásadní roli...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.