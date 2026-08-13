Babiččin trik na bábovku funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy neklesne

Upečená bábovka, která se uprostřed propadne nebo z formy vyklouzne jako gumová hrouda, dokáže zkazit náladu i nedělní kávu. Naše babičky přitom na tenhle věčný problém měly jednoduchou pojistku, o které se dnes moc nemluví. Zvládne ji každý a nestojí ani korunu navíc, protože stačí jedna obyčejná lžíce rovnou do těsta.
Jedna lžíce škrobu místo mouky
Ta tajná ingredience není nic exotického. V receptu jen vyměníte jednu lžíci hladké mouky za stejné množství bramborového škrobu, který znáte pod názvem solamyl. Škrob totiž na rozdíl od mouky neobsahuje lepek, takže se těsto při míchání tolik nezpevní a po upečení zůstane jemnější a nadýchanější. Právě proto z něj bývá střída vláčnější a méně se sráží do tuhé gumy.
Kdo doma solamyl nemá, klidně sáhne po kukuřičném škrobu nebo obyčejném vanilkovém pudinku, který má škrobu plno. Výsledek bude prakticky stejný. U běžné domácí dávky na jednu bábovku přitom vystačíte s jedinou lžící, takže poměry v receptu nijak nerozhodíte. Sama lžíce ovšem není kouzelná hůlka. Aby bábovka opravdu vydržela vzpřímená, musí ji doprovodit pár návyků, které naše babičky dodržovaly úplně automaticky.
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Nejběžnější příčina propadlého středu je banální zvědavost. Když v prvních zhruba třiceti minutách otevřete dvířka, do trouby vpadne studený vzduch a ještě nezpevněné těsto se rázem složí. První půlhodinu se proto na bábovku jen díváte přes sklo.
Druhým viníkem bývá nevyhřátá trouba. Studené těsto vložené do studené trouby nezačne včas kynout a místo pěkné klenby vznikne placka. Ideál je klasický ohřev okolo 170 stupňů, u horkovzduchu teplotu o něco snižte. A pozor na míchání. Jakmile do těsta přijde mouka, stačí ji jen krátce zapracovat. Zbytečně dlouhé míchání totiž nastartuje lepek a z nadýchaného těsta se stane houževnatá guma.
Studené suroviny udělají z těsta hroudu
Spousta neúspěchů začíná už v lednici. Vejce, máslo i mléko nechte aspoň třicet minut ohřát na lince, ať nejdou do těsta rovnou z chladu. Studené se špatně spojí a těsto pak zůstane zbytečně husté a ploché, o nadýchanosti nemůže být řeč. Vyplatí se taky vejce s cukrem důkladně ušlehat, dokud pořádně nezesvětlají a nezhoustnou, protože právě tahle pěna drží v těstě vzduch. Sníh z bílků pak zapracujte až nakonec a jen zlehka ručně, aby vzduchové bublinky vydržely.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Vejce, máslo a mléko vytažené z lednice aspoň půl hodiny předem se v těstě lépe spojí a bábovka vyjde vláčnější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo peče s jedlou sodou, měl by myslet ještě na jednu věc. Soda sama o sobě nenakypří a potřebuje k sobě něco kyselého, aby se rozjela. Stačí lžíce kefíru, pár kapek octa nebo trochu citronové šťávy a soda začne pracovat, takže těsto pěkně nadskočí. Bez kyselé složky zůstane soda němá a bábovka nízká.
Deset minut klidu na závěr rozhodne
Poslední chyba přichází ve chvíli, kdy už máte skoro vyhráno. Horkou bábovku není radno klopit hned, protože čerstvě upečená je ještě křehká a při rychlém obrácení se snadno rozlomí nebo sedne. Dopřejte jí proto ještě zhruba deset minut ve formě a teprve pak ji klopte na mřížku.
Nechat ji tam zbytečně dlouho se ale taky nevyplatí. V rozpálené formě se začne potit a nasákne vlhkostí, takže ideál je někde mezi deseti a patnácti minutami. A jestli chcete mít jistotu, že je propečená i uvnitř, píchněte do středu špejli. Když vyjde suchá, je hotovo. Pokud na ní zůstane těsto, dopečte ještě pár minut.
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Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout shrnuje přehledně následující tabulka:
Chyba Co se stane Jak jí předejít Otevřená trouba v prvních 30 minutách dovnitř vpadne studený vzduch a nezpevněné těsto se složí první půlhodinu bábovku sledovat jen přes sklo Studená, nevyhřátá trouba těsto nezačne včas kynout a vznikne placka předehřát na zhruba 170 stupňů, u horkovzduchu o něco méně Dlouhé míchání po přidání mouky rozjede se lepek a bábovka ztvrdne do gumy mouku jen krátce zapracovat Studené suroviny z lednice špatně se spojí a těsto je husté a ploché vejce, máslo i mléko nechat půl hodiny ohřát na lince Jedlá soda bez kyselé složky soda zůstane němá a bábovka nízká přidat lžíci kefíru, trochu octa nebo citronu Klopení horké bábovky hned po upečení křehká bábovka se rozlomí nebo sedne nechat ji ve formě asi deset minut odpočinout Příliš dlouhé odležení v horké formě bábovka se začne pařit a navlhne vyndat po deseti až patnácti minutách
Žádný z těchhle kroků sám o sobě nedělá zázraky. Teprve dohromady s lžící škrobu ale dají vaší bábovce pevný základ, na kterém se udrží pokaždé.
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Zdroje: https://www.womanonly.cz/7-zpusobu-jak-vyuzit-solamyl-nejen-v-kuchyni-a-jak-ho-nahradit/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/k-cemu-je-solamyl-bramborovy-skrob/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/46065/Babovkove-triky-ktere-musite-znat, https://www.lifee.cz/vareni-a-recepty/svatecni-babovka-jako-od-babicky-tyhle-triky-vam-pomohou-k-uspechu_135942.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39492-babovka-nejcastejsi-chyby-peceni