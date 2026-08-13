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Babiččin trik na bábovku funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy neklesne

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Upečená bábovka, která se uprostřed propadne nebo z formy vyklouzne jako gumová hrouda, dokáže zkazit náladu i nedělní kávu. Naše babičky přitom na tenhle věčný problém měly jednoduchou pojistku, o...
Babiččin trik na bábovku funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy neklesne

Babiččin trik na bábovku funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy neklesne

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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