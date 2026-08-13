Plíškovou mohl trénovat Lendl. Vše ale ztroskotalo na jeho finančních požadavcích

Příběh ležel téměř sedm let pod pokličkou. Teprve v epizodě tenisové talk show KANÁR+, zveřejněné 12. srpna 2026, Hrdlička popsal, jak po konci sezony 2019 obvolával kandidáty na nového kouče pro svou partnerku, a jedním z nich byl muž, kterého tenisový svět zná jako architekta dvou grandslamových titulů Andyho Murrayho. Ivan Lendl. Jenže legenda přišla s finančními požadavky, které celou variantu pohřbily dřív, než mohla začít.
Osmnáct dní na rozhodnutí
Časové okno bylo úzké. 7. listopadu 2019 Plíšková sama oznámila rozchod s trenérkou Conchitou Martínezovou. Sezona za ní byla výborná: semifinále Australian Open, semifinále Turnaje mistryň, druhé místo na žebříčku WTA. Žádná krize, žádný kolaps. Spíš pocit, že je čas na změnu.
Hrdlička potřeboval nové jméno rychle. Příprava na sezonu 2020 nečekala. Už 25. listopadu WTA oficiálně potvrdila příchod Venezuelana Daniela Vallverdúa. Mezi těmito dvěma daty, v rozmezí pouhých osmnácti dnů, se odehrála i jednání s Lendlem, podle všeho na Floridě, kde česká legenda žije.
Co znamená „příliš drahý kouč“
Když se řekne, že Lendlovy finanční požadavky byly příliš vysoké, neznamená to jen jednu cifru na účtence. Hrdlička už v prosinci 2019 v rozhovoru pro iSport detailně popsal, z čeho se skládá smlouva s top trenérem:
- Fixní měsíční plat – základ, který běží bez ohledu na výsledky.
- Turnajové bonusy – procento z prize money nebo paušál za každý odehraný turnaj.
- Roční bonus za žebříček – odměna vázaná na konečné postavení hráčky v rankingu.
- Plně hrazené náklady – letenky, hotely, stravování, pojištění. Na tour to znamená zhruba třicet turnajů ročně po celém světě.
Hrdlička tehdy mluvil o „obrovských“ rozdílech mezi trenéry a jako referenční špičku zmiňoval Darrena Cahilla. Přesnou částku, kterou Lendl požadoval, veřejně nikdy neřekl. Ale z kontextu je zřejmé, že nešlo jen o vysoký fix; problém byl celý balík, který by musel tým Plíškové utáhnout.
Prestiž versus ekonomika vlastní firmy
Plíšková v té době fungovala jako vlastní sportovní firma. Hrdlička řídil byznysovou stránku, kolem hráčky se točil kompaktní tým: kondiční trenér, fyzioterapeut, manažer. Každý nový člen musel dávat smysl nejen sportovně, ale i provozně.
Lendlovo jméno by přineslo obrovskou prestiž. Na koučovském profilu ATP figuruje vedle Murrayho i Alexander Zverev; jde o trenéra, který prokazatelně umí dovést hráče ke grandslamovému titulu. Jenže právě ta třída má svou cenu. A pro hráčku, byť bývalou světovou jedničku, nemusí dávat ekonomický smysl investovat do kouče částku, která by převýšila návratnost i při skvělých výsledcích.
Podle nás je tohle klíčový bod celého příběhu. Nejde o to, že by si Plíšková „nemohla dovolit“ Lendla. Jde o to, že racionální kalkulace ukázala nepoměr mezi nákladem a tím, co spolupráce reálně mohla přinést.
Vallverdu jako pragmatická volba
Když Lendlova varianta padla, přišel na řadu Daniel Vallverdu. Venezuelec s britským pasem, který předtím pracoval s Murraym, Tomášem Berdychem, Juanem Martínem del Potrem, Grigorem Dimitrovem i Stanem Wawrinkou. Životopis na úrovni absolutní elity, ale (dá se předpokládat) za přijatelnějších podmínek.
Pikantní detail: Vallverdu dříve působil přímo v Lendlově trenérském týmu u Murrayho. Podle dostupných informací to byl právě Lendl, kdo Vallverdúa doporučil. Pokud sám nechtěl nebo nemohl jít do plného angažmá, doporučení prověřeného člověka z vlastního okruhu dává logiku.
První společný turnaj v Brisbane skončil titulem. Pak ale přišla covidová sezona 2020, omezený kalendář a spolupráce vydržela přesně rok. V listopadu 2020 ji Plíšková ukončila s odůvodněním, že se neshodli na časových závazcích.
Co z toho zbylo
Sedm let staré jednání na Floridě ukazuje něco víc než jen anekdotu o drahém trenérovi. Ukazuje, jak funguje ekonomika vrcholového tenisu na straně hráče, kde i bývalá světová jednička musí počítat, kolik stojí každý člen týmu a co za to dostane zpátky. Lendl zůstal nedosažitelnou variantou. Ne kvůli osobnímu sporu, ne kvůli sportovním pochybnostem. Prostě proto, že čísla nesedla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný