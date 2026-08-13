Droždí chrání rajčata před houbovými chorobami a zároveň je živí. Většina zahrádkářů ho ale ředí ve špatném poměru

Přestože je v obchodě velmi snadné koupit speciální hnojiva, nezapomeňte, že v každém období a fázi růstu potřebují specifické látky, které probíhající procesy podpoří.
Zatímco zpočátku hrají důležitou roli dusíkatá hnojiva, později je velké množství dusíku spíše na škodu. Svou pozornost byste měli zaměřit spíše na fosfor a draslík, které jsou mimo jiné zastoupeny také v kvasnicích a cukru, jak píše web PrimaInspirace. Něco málo o rajčatech
Rajčata, vědecky známá jako
Solanum lycopersicum, jsou díky svému všestrannému využití v kuchyni základem zahrad po celém světě. Z botanického hlediska se řadí mezi ovoce, ale běžně se používají jako zelenina. Rajčatům se daří v teplých podmínkách a jsou citlivá na mráz. Mají hluboký kořenový systém, díky němuž účinně přijímají živiny, ale bývají bohužel náchylná k přemokření. Jejich růst lze rozdělit do dvou fází: vegetativní růst, který se zaměřuje na listy a stonky, a reprodukční růst, který se soustředí na květy a plody, jak píše web ZOOVega. Proč rajčata nedozrávají
Pomalejší dozrávání nebo zastavený růst rajčat může mít na svědomí hned několik faktorů. Mezi nejčastější příčiny patří
špatné životní podmínky spočívající v nedostatku světla, tepla a vody nebo absenci některých potřebných živin. Právě kvůli stabilnějším podmínkám dává většina lidí přednost jejich pěstování ve skleníku, kde tyto plody zpravidla dozrávají dříve. I venku však jejich strádání snadno zaženete tou správnou výživnou hnojicí směsí. Cukr a droždí pro rajčata
Potřebovat budete jen jednu kostku droždí a lžičku cukru. Obojí rozmíchejte v 1 liru vody a nechte přes noc odstát. Ráno
přilijte dalších 9 litrů tekutiny, podle potřeby přeceďte a použijte jako postřik i zálivku zároveň). Rajčata tak jedním dechem vyživíte, ochráníte před houbovými chorobami a jako bonus jim vytvoříte i lepší půdní prostředí. Zdroj fotografie: Freepik Jak vyrobit hnojivo z hydroxidu draselného
Vše opakujte každé dva týdny a v mezičase je pohnojte ještě výluhem z dřevěného popela, který jim dodá vše, co v droždí chybí. Uvidíte, že vaše úroda tak bude nejméně dvojnásobná. A skvěle
pomůže i hnojivo z cibulových slupek, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
VIDEO Jak v průběhu roku pečovat o rajčata
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři