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Maková bábovka podle jednoduchého receptu zůstává měkká a příjemně voňavá i po vychladnutí

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Maková bábovka je přesně ten typ moučníku, který nevypadá složitě a ani složitý není. Když je doma mletý mák, mléko a dvě vejce, máte z poloviny vyhráno. Za mě je to poctivá bábovka na běžné pečení, ne dezert na efekt, a právě proto se k ní člověk vrací.
Fotografie k makové bábovce

Fotografie k makové bábovce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Maková bábovka není žádná tichá klasika: Vláčná a voňavá buchta, která promění obyčejné odpoledne v malý svátek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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