Maková bábovka podle jednoduchého receptu zůstává měkká a příjemně voňavá i po vychladnutí

patří k Maková bábovka moučníkům, které si na nic nehrají. Žádná velká cukrařina, žádné složité vrstvy, jen těsto, forma a trouba. Když je doma , mléko a dvě vejce, bývá skoro rozhodnuto. Hodí se spíš ke kávě, k čaji nebo jen tak na mletý mák , než jako slavnostní svačinu dezert doprostřed stolu. Možná i proto se tenhle typ bábovky drží v kuchyních tak dlouho.
U makové bábovky se nejvíc vyplatí hlídat troubu. Samotné těsto je
hotové rychle, skoro dřív, než se forma pořádně vymaže, ale pár minut navíc při pečení umí udělat svoje. Vláčnost pak mizí a je sušší, než by měl být. V tomhle receptu ji drží hlavně moučník olej a mléko. V jiných verzích se používá třeba podmáslí nebo máslo, jenže hrnkový recept má být hlavně jednoduchý a bez dlouhého postávání u linky. Mák je v českém pečení tak běžný, že nad ním člověk většinou ani neuvažuje. Recept na jednoduchou makovou bábovku
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme
Těsto: 1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 3/4 hrnku cukru 1 balíček prášku do pečiva 1 hrnek mletého máku 1 lžička mleté skořice 1 hrnek mléka 1/4 hrnku oleje 2 ks vejce Postup přípravy rychlé makové bábovky
1. Do větší mísy dejte
polohrubou mouku, cukr, prášek do pečiva, mletý mák a skořici. Suchou směs promíchejte opravdu důkladně, hlavně kvůli prášku do pečiva. Když zůstane někde v jedné hromádce, těsto pak při pečení nemusí vyběhnout rovnoměrně.
2. Přilijte
mléko, olej a rozklepněte vejce. Vymíchejte hladké těsto. Nespěchejte úplně bezhlavě, suchá mouka se ráda schová u dna mísy a pak překvapí až při nalévání do formy. Foto: Cooky.cz, Maková bábovka není žádná tichá klasika: Vláčná a voňavá buchta, která promění obyčejné odpoledne v malý svátek
3. Bábovkovou formu pečlivě vymažte tukem a vysypte moukou nebo strouhankou. Těsto do ní přelijte a formou párkrát lehce klepněte o pracovní desku, aby se těsto usadilo.
4. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 30 až 40 minut. Ke konci pečení už je lepší řídit se spíš špejlí než minutami. Pokud ji vytáhnete suchou, bábovka je hotová.
5. Po vytažení z trouby ji nechte několik minut stát ve formě. Až potom ji vyklopte. Do horké bábovky se raději nepouštějte nožem, bývá křehká a zbytečně se trhá.
TIP: Pro výraznější vůni můžete do těsta nastrouhat trochu citronové kůry. S mákem funguje dobře a v receptu kvůli tomu není potřeba nic dalšího upravovat. Často kladené otázky o makové bábovce
Jde místo mléka použít podmáslí?
Ano, jde to bez potíží.
Podmáslí se do podobných těst dává poměrně často, protože je dokáže ještě zjemnit. Těsto může působit o něco hustší, ale u bábovky to nevadí.
Je lepší olej, nebo máslo?
U rychlé hrnkové bábovky bych sáhla po
oleji. Máslo se víc hodí do třených nebo svátečnějších bábovek, kde se s těstem pracuje pečlivěji a často se oddělují žloutky od bílků. Tady by to recept zbytečně natahovalo.
Můžu přidat víc máku?
Můžete, ale nepřeháněla bych to. Příliš mnoho máku těsto zatíží a bábovka nemusí dobře vyběhnout. Jeden hrnek je u téhle jednoduché verze rozumný a vyzkoušený poměr.
Jak ji skladovat?
Jakmile vychladne, zabalte ji nebo uložte do dózy. Vláčná vydrží přibližně
2 až 3 dny, pokud se tedy nesní hned první večer. U makové bábovky se to stává docela často.
Podzimní bábovka, která k vůni skořice přidává jablka, banán a rum
Margot bábovka plná kokosových kousků a vonící po rumu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie