Autobus u Třeboně narazil do stromu. Čtyři zranění včetně dětí

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Autobus u Třeboně narazil do stromu. Čtyři zranění včetně dětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ve středu odpoledne před půl čtvrtou došlo v lesním úseku mezi Třeboní a Starou Hlínou na Jindřichohradecku k nehodě autobusu, který narazil do stromu.…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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