Prezident Pavel zamíří na Vysočinu. Kam všude se podívá?

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Sucho donutilo radnici v Lanškrouně sáhnout k přísnému opatření. Městský úřad zakázal odběr povrchových vod...
Areál zámku v Moravské Třebové se v neděli 13. září 2026 promění v místo plné zábavy pro celé rodiny....
Zlatá Koruna na Českokrumlovsku se potýká s komplikovanou dopravní situací. Silnice III. třídy spojující...
Plzeňský kraj prodloužil mimořádná protipožární opatření již potřetí. Hejtman Kamal Farhan z ANO je...
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