Apple TV 4K (4. gen) přichází: Výkonný čip A19 a podpora Wi-Fi 7

Apple TV 4K (4. gen) přichází: Výkonný čip A19 a podpora Wi-Fi 7Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple TV 4K (4. gen) přichází: Výkonný čip A19 a podpora Wi-Fi 7Zdroj: Apple
Článek byl publikován 13.10.2026 13:32
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