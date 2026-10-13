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ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupení

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V Sokolově se na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK (Volba pro kraj). Dohromady by koalice měla mít 17 hlasů ve 27členném zastupitelstvu.
ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupení

ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupení

Zdroj: město Sokolov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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