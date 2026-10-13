ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupení

ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ANO skončí v Sokolově v opozici, dohodla se nová koalice tří uskupeníZdroj: město Sokolov
Článek byl publikován 13.10.2026 12:30
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