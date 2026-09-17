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Meteorologové varují před blížící se frontou, která mnoha Čechům pokazí plány. Dorazí dříve, než se čekalo

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Česko čeká další změna počasí. Po teplé sobotě přijde v neděli studená fronta, déšť, silnější vítr a výrazný pokles teplot.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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