Zbytečný módní přešlap českých seniorek. Myslí si, že omládnou, ale nevědomě si přidají i 10 let v obličeji

Před zrcadlem to vypadá naprosto logicky. Čím jemnější a světlejší svetr, tím svěžejší dojem. Zrovna tahle úvaha ale stojí za jednou z nejčastějších chyb, které dělají české ženy ve zralém věku, aniž by tušily, že si škodí. A projeví se přesně tam, kde to nejvíc vadí, tedy ve tváři.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Deset let přesně nikdo nezměří a slibovat něco takového by bylo naivní. Rozdíl mezi obličejem, který působí odpočatě, a tím, který vypadá unaveně, ale bývá na fotografiích překvapivě dobře vidět. A rozhoduje o něm často jediný kus látky u krku.
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Pleť postupně přichází o pigment a jas. Vlasy stříbrní, obočí světlá a rty ztrácejí sytost. Celý obličej se tím barevně srovná do jednoho tlumeného tónu.
U mladší ženy tenhle problém nenastane, protože její pleť má dost vlastní výraznosti a poradí si skoro s čímkoli. Po šedesáti letech ale obličej potřebuje pomoc zvenčí. A látka, která končí těsně pod bradou, na něj působí jako rám kolem obrazu.
Foto: Freepik.com Pudrová a nude umí obličej rozmazat
Pudrově růžová, nude, písková, vybledlá světle modrá nebo tlumená žlutá se se zesvětlenou zralou pletí prostě smíchají. Hranice mezi látkou a obličejem zmizí a tvář působí rozplizle, bez jasných kontur. Výsledný dojem je unavený, i když se žena cítí skvěle.
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Když se takových odstínů sejde v jednom outfitu víc, efekt se ještě znásobí a postava i tvář jako by se vizuálně smazaly. Stylistky proto radí přimíchat vždy alespoň jeden výraznější kus, který světlé tóny ukotví.
Černá dělá totéž z druhé strany, protože pohltí dopadající světlo a vytáhne stíny pod očima i jemné linky.
Foto: Freepik.com Rozhoduje sytost odstínu
Pastel sám o sobě problém není. Záleží na tom, jestli má barva dost vlastní síly. Meruňková, levandulová nebo korálová zralé pleti opravdu prospějí, protože jí vrátí zdravou barvu.
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Ještě spolehlivěji fungují odstíny, které připomínají drahé kameny. Safírová modř, sytá smaragdová, rubínová červeň a fialový ametyst mají tolik intenzity, že obličeji vrátí kus výraznosti, kterou léta pomalu berou. Podobně dobře poslouží plné zemité tóny, tedy vínová, terakota nebo skořicová.
Test zvládnete přímo v obchodě. Podržte si věc u tváře a podívejte se, jestli barva působí plně a vesele. Když vypadá vybledle a bez života, nechte ji viset na ramínku.
Nejrychlejší náprava se odehraje u krku
Vyhazovat nic nemusíte. Oblíbená béžová halenka klidně zůstane, jen k ní přidejte barevný prvek blízko obličeje. Šátek, šálu nebo výraznější náhrdelník v sytém odstínu.
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Stejnou službu udělá otevřenější výstřih, který vytvoří mezi látkou a tváří trochu prostoru, nebo košile s límečkem. A když k tomu sáhnete po sytější rtěnce, obličej získá zpátky kontrast hned ve dvou místech najednou.
Celé to stojí na jednom principu. Barva, která dopadne na pleť, jí buď vrátí světlo, nebo jí ho vezme. A vy si můžete vybrat, co udělá.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/jake-barvy-nosit-60-pastelova-modra-levandulova-svezi-odstiny/, https://www.extrainspirace.cz/tohle-je-nejlepsi-barva-obleceni-pro-seniorky-kdyz-ji-dobre-zkombinujete-omladi-klidne-i-o-10-let/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://personalstyling.cz/cerne-obleceni-slusi-kazdemu-zestihluje/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/obleknete-3-pastelove-barvy-zimy, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/ Přečtěte si také: Nejhorší máslo ze supermarketu. Češi ho kupují každý týden a ani neví, co je s ním špatně