Prokop toho má v seriálu Ulice poslední dobou nad hlavu a před Eddiem v Coolně poprvé přizná, že situaci doma přestává zvládat. Za krátkou dobu s Adrianou už musel mimo jiné řešit stalkera a Klárčin útěk na Harasov, teď ho navíc rozhodil postoj její dcery Klárky. Doma se sice snaží tvářit, že všechno ustojí, ve skutečnosti ale přemýšlí, jestli by se partnerka raději nevrátila s dcerou zpátky do Austrálie.
Neobvyklý večer v Coolně
Prokop (Ondřej Studénka) vyrazí po delší době s kolegou Eddiem (Jiří Panzner) do Coolny, aby na chvíli vypustil každodenní starosti a mohli si popovídat. Jenže poklidné posezení rychle nabere jiný směr, Prokop totiž do sebe nezvykle rychle klopí jedno pivo za druhým.
Eddieho to okamžitě zarazí a vyzvídá, jestli má kamarád na někoho vztek. Prokop si jen povzdychne s tím, že naštvaný není, prostě na něj všechno najednou dolehlo. Když Eddie dál naléhá, Prokop to řekne rovnou: „Eddie, já to prostě doma totálně nezvládám.“
Chvála od Adriany tlak ještě zhorší
Eddie takovému přiznání nechce věřit, v jeho očích přece Prokop všechno zvládá s přehledem. Partnerku Adrianu (Sandra Nováková) ve všem podporuje, s její dcerou má velkou trpělivost a dokonce pro ni sehnal i psycholožku. Na Prokopův překvapený dotaz, odkud to všechno vlastně ví, Eddie prozradí, že nedávno potkal Adrianu ve škole a ta ho před ním moc chválila. Místo úlevy taková slova Prokopa jen víc zaskočí. „Zase takovej držák nejsem, Eddie. Chvílemi to nedávám vůbec, chápeš,“ svěří se mu zlomeným hlasem.
Aby kamarád přestal nechápavě kroutit hlavou, snaží se mu to vysvětlit. Na Adrianě se mu od začátku líbilo, že působí samostatně, ostře a umí si poradit, a přitom pořád potřebuje zachránit. Teď už je toho na něj jednoduše moc.
Krutá slova od malé Klárky
Eddie uzná, že jejich současná situace opravdu nestojí za nic, jenže to není všechno, co Prokopa trápí. Poslední dny totiž poslouchá od malé Klárky (Stella Polášková) jednu nepříjemnou poznámku za druhou. „Do toho mi teď Klárka řekne, že kdybych tady nebyl, tak by ji táta nikdy neopustil. Nebo, že by byla zase radši zpátky v Austrálii jenom s mámou,“ popíše mu Prokop. To totiř vykřikovala v pátek poté, co ji přivezla policie z ambasády.
Eddie se ho snaží uklidnit tím, že Klárka je jen dítě, které umí říct ošklivé věci a ještě vůbec nerozumí tomu, co se kolem ní děje. Prokopovi ale v hlavě vrtá ještě jedna věc, kterou nakonec řekne nahlas: „Nejhorší na tom je, že mám občas pocit, že by Adriana taky radši byla v Austrálii jenom s Klárkou.“
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Ulice).